¡Impresionante! El astrólogo de Boca acertó el resultado del Superclásico

El astrólogo de Boca pronosticó la victoria del equipo de Claudio Úbeda sobre el de Marcelo Gallardo y acertó.

Por Germán Carrara

Giorgio Armas, astrólogo de Boca, acertó el resultado del Superclásico que se disputó este domingo 9 de noviembre en la Bombonera.
La previa del encuentro que Boca y River disputaron este domingo 9 de noviembre en la Bombonera estuvo llena de especulaciones. No obstante, en su mayoría, aquellos que se animaron a dar su vaticinio, se inclinaron por un triunfo del elenco xeneize, puesto que el presente del Millonario muy lejos está de ser el ideal (perdió en 8 de los últimos 11 encuentros).

Sin embargo, el que fue bastante más preciso en su pronóstico fue Giorgio Armas, el astrólogo que se hizo famoso en redes sociales por sus predicciones relacionadas con los partidos del equipo azul y oro. ”Al final del partido veo a la gente tranquila, como que el equipo dejó todo y con esperanza”, señaló en su conversación con el Diario Olé.

Y en esa misma línea, agregó: ”Tenemos un poder hermoso en Marte, que le está dando poder, por eso tiene que aprovechar la energía”. Hasta ahí, nada para destacar. Pero enseguida fue un poco más claro: ”Me marca mucho el número 2, quiere decir que Boca gana con dos goles o lo peor que puede pasar es que le empaten. Pero no lo pierde”.

”Y si estamos concentrados y tranquilos, con mucha sabiduría, lo podemos ganar. En el primer tiempo puede haber un gol”, resaltó Armas, que pegó bastante su profecía del encuentro que finalmente se quedó el conjunto de Claudio Úbeda gracias a los goles que marcaron Exequiel Zeballos en el primer tiempo y Miguel Merentiel en el complemento.

El festejo de los jugadores de Boca tras el gol de Miguel Merentiel.

El futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca

Claudio Úbeda heredó el cargo de entrenador de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. A partir de ahí, el ex Rosario Central, Racing y Huracán, entre otros, quedó a prueba de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. En ese sentido, la victoria en el Superclásico es un punto a favor en este proceso en el que lo seguirán evaluando hasta fin de año.

Al respecto de seguir en el puesto durante 2026, luego del 2 a 0 sobre River, el entrenador xeneize, en conferencia de prensa, comentó: “Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que estamos super contentos y conformes donde estamos, nos sentimos privilegiados“.

