Lo quiso Gallardo para River, puede jugar el próximo Mundial y se convirtió en el nuevo objetivo de Úbeda y Riquelme para Boca

En el tramo final de la temporada, Boca Juniors mantiene la ilusión de sumar un nuevo título. Los comandados por Claudio Úbeda disputarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 ante Argentinos Juniors sabiendo que están a tres victorias de una estrella.

Al clasificar a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual, el club de la Ribera completó uno de los grandes objetivos de este semestre. Esto implica que el cuerpo técnico y la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme tendrá arduo trabajo en el mercado de pases.

El plantel podría sufrir una depuración a fin de año y Boca tendrá que sumar refuerzos para afrontar el certamen internacional y las múltiples competencias. Para ello, el nombre de Matko Miljevic es uno de los que ya suene fuerte como posibilidad.

Según pudo saber BOLAVIP, el entorno del futbolista de Huracán reconoció que recibió llamados por parte de Boca para consultar por su situación, algo que ya había ocurrido en el pasado, especialmente cuando vestía la camiseta de Newell’s Old Boys.

Aunque no hay negociaciones formales, se confirma que el Xeneize lo tiene en el radar y como alternativa para reforzarse en el próximo mercado. Cabe recordar que Miljevic tiene contrato vigente con el club de Parque Patricios hasta diciembre de 2027.

A mediados de 2025, tras mostrar buenos tramos con los colores de Huracán, Miljevic admitió que recibió contactos de River Plate e Inter Miami y no le cerró las puertas a ninguno de los destinos. Este mercado será un nuevo momento de descisión para el del Globo.

Miljevic sueña con el Mundial 2026

El volante ofensivo de 24 años pelea por un lugar en la lista de la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo en la que serán anfitriones. Mauricio Pochettino ya citó al nacido en Miami para dos amistosos en enero, ante Venezuela y Costa Rica. Ante la Vinotinto incluso aportó un gol y una asistencia.

