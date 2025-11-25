Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Se confirmó el día y el horario para que Boca enfrente a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura

Tras superar a Talleres y Vélez, respectivamente, el Xeneize y el Bicho ya saben cuándo jugarán en La Bombonera.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Boca enfrentará a Argentinos en cuartos de final.
© Getty ImagesBoca enfrentará a Argentinos en cuartos de final.

Boca y Argentinos Juniors serán dos de los protagonistas que se medirán por los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia a la que accedieron luego de imponerse frente a Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield, respectivamente.

El conjunto liderado por Claudio Úbeda tendrá que medirse, en La Bombonera, ante los dirigidos por Nicolás Diez, donde no solo se chocarán dos estilos de juego completamente diferentes, además de que se llevará a cabo el partido más importante de esta llave.

Si bien resta la oficialización por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Liga Profesional de Fútbol, según pudo saber BOLAVIP, el encuentro se jugará el domingo 30 de noviembre, a las 20:00 horas. Algo que también resta confirmar es el arbitraje, pero tanto Andrés Merlos y Sebastián Zunino, que dirigieron a ambos equipos en los octavos de final, no podrán impartir justicia.

El ganador de este cruce, tendrá que medirse en las semifinales frente a quien resulte vencedor del partido que disputará Racing ante Lanús o Tigre, que se disputará el miércoles 26 de noviembre, debido a que el Granate afrontó la final de la Copa Sudamericana durante el último fin de semana.

Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán en La Bombonera. (Getty Images)

Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán en La Bombonera. (Getty Images)

Cruces confirmados de cuartos de final

  • Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba
  • Boca vs. Argentinos Juniors
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Barracas Central
  • Lanús o Tigre vs. Racing
Publicidad
La llamativa respuesta desde Boca ante el rumor sobre Marco Verratti como refuerzo en 2026

ver también

La llamativa respuesta desde Boca ante el rumor sobre Marco Verratti como refuerzo en 2026

Los 4 jugadores que Boca debe retener en 2026, según Beto Márcico

ver también

Los 4 jugadores que Boca debe retener en 2026, según Beto Márcico

DATOS CLAVES

  • Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán en cuartos de final del Torneo Clausura.
  • Boca venció a Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors a Vélez Sarsfield para clasificar.
  • El partido se jugará el domingo 30 de noviembre a las 20:00 horas en La Bombonera.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

Lee también
A 5 años de la muerte de Maradona: los homenajes de Boca, AFA y Napoli
Fútbol Argentino

A 5 años de la muerte de Maradona: los homenajes de Boca, AFA y Napoli

La única vez que vi en vivo a Maradona lo único que hice fue insultarlo
Opinión

La única vez que vi en vivo a Maradona lo único que hice fue insultarlo

El palito de Di María por el título de Central: "Fue un pedido de los equipos grandes"
Fútbol Argentino

El palito de Di María por el título de Central: "Fue un pedido de los equipos grandes"

El consejo de Giorgio Armas a Marcelo Gallardo tras la eliminación de River
River Plate

El consejo de Giorgio Armas a Marcelo Gallardo tras la eliminación de River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo