Boca y Argentinos Juniors serán dos de los protagonistas que se medirán por los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia a la que accedieron luego de imponerse frente a Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield, respectivamente.

El conjunto liderado por Claudio Úbeda tendrá que medirse, en La Bombonera, ante los dirigidos por Nicolás Diez, donde no solo se chocarán dos estilos de juego completamente diferentes, además de que se llevará a cabo el partido más importante de esta llave.

Si bien resta la oficialización por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Liga Profesional de Fútbol, según pudo saber BOLAVIP, el encuentro se jugará el domingo 30 de noviembre, a las 20:00 horas. Algo que también resta confirmar es el arbitraje, pero tanto Andrés Merlos y Sebastián Zunino, que dirigieron a ambos equipos en los octavos de final, no podrán impartir justicia.

El ganador de este cruce, tendrá que medirse en las semifinales frente a quien resulte vencedor del partido que disputará Racing ante Lanús o Tigre, que se disputará el miércoles 26 de noviembre, debido a que el Granate afrontó la final de la Copa Sudamericana durante el último fin de semana.

Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán en La Bombonera. (Getty Images)

Cruces confirmados de cuartos de final

Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba

Boca vs. Argentinos Juniors

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Barracas Central

Lanús o Tigre vs. Racing

