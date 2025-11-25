Es tendencia:
MERCADO DE PASES

Los 4 jugadores que Boca debe retener en 2026, según Beto Márcico

El ídolo del Xeneize dio su opinión sobre el próximo mercado de pases y nombro a quiénes deben ser declarados intransferibles por Juan Román Riquelme.

Por Agustín Vetere

Beto Márcico y Juan Román Riquelme.
© @BocaJrsOficialBeto Márcico y Juan Román Riquelme.

En los últimos meses, Boca Juniors logró enderezar su rumbo y hoy pelea por el Torneo Clausura 2025. El equipo de Claudio Úbeda jugará los cuartos de final, pero es inevitable ya pensar en el 2026 del Xeneize con el boleto asegurado para la Copa Libertadores.

Tras la definición del campeonato de este segundo semestre, se espera que Juan Román Riquelme afronte importantes movimientos en el mercado de pases de cara a los objetivos de 2026. En ese contexto, una de las glorias de Boca aportó su punto de vista sobre el armado del plantel.

En diálogo con Cadena Xeneize, Beto Márcico analizó el presente del club de la Ribera y se animó a responder cuáles son los 5 jugadores del equipo de Claudio Úbeda que declararía como intransferibles en el próximo mercado de pases. Sin embargo, se conformó con solo nombrar a 4.

El correntino, ganador de 3 títulos con la camiseta de Boca, arrancó por señalar a dos de los referentes del mediocampo: Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia. Luego, continuó por uno de los delanteros: Milton Giménez.

“Supo ser suplente y sabe ser suplente. Eso es importante en un equipo. Es un cambio importante. No te estoy diciendo titular indiscutido”, explicó sobre el proveniente de Banfield. Para finalizar, incluyó a Ayrton Costa, uno de los pilares de la defensa.

Ante la misma consulta, evitó nombrar al Changuito Zeballos, uno de los futbolistas con mejor presente, y dio sus razones: “No lo declaro intransferible. Por 15 o 20 millones lo vendo. Ojalá que siga en esta tesitura. Por tres partidos no jodamos”.

La llamativa respuesta desde Boca ante el rumor sobre Marco Verratti como refuerzo en 2026

La llamativa respuesta desde Boca ante el rumor sobre Marco Verratti como refuerzo en 2026

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors jugará los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y la Copa Libertadores 2026.
  • Beto Márcico, gloria de Boca, nombró cuatro jugadores como intransferibles en el mercado.
  • Los jugadores intransferibles para Márcico son Paredes, Battaglia, Giménez y Ayrton Costa.
agustín vetere
Agustín Vetere

