La llamativa respuesta desde Boca ante el rumor sobre Marco Verratti como refuerzo en 2026

Las versiones indican que el volante dialoga con Paredes, Herrera y Cavani. En el club tienen otra postura al respecto.

Por Agustín Vetere

Marco Verratti suena para Boca.
Tras los momentos de tormenta en los últimos años, Boca Juniors atraviesa una actualidad que ilusiona a los hinchas. Con Leandro Paredes como bandera, el Xeneize abrochó su regreso a la Copa Libertadores 2026 y pelea el Torneo Clausura 2025, ya clasificado a los cuartos de final.

A pesar de que el plantel y el cuerpo técnico están concentrados en la definición del certamen de este segundo semestre, es inevitable pensar en los refuerzos para el retorno a la cita internacional. Entre los nombres que ya suenan aparece Marco Verratti.

La conexión del mediocampista italiano con Boca no pasa desapercibida. En varios tramos de su carrera, el exfutbolista de Paris Saint-Germain resaltó su amor por la azul y oro y su sueño de jugar en La Bombonera. Hoy, a sus 33 años, la chance es concreta.

El Italia, Corriere dello Sport adelantó que Juan Román Riquelme anhela fichar a Verratti de cara a un 2026 en el que Boca afrontará el Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Sin embargo, revelaron cuál es la postura actual de la dirigencia en el contexto de definición que atraviesa el equipo.

“¿Y quién sale?”, compartió el periodista Marcos Bonocore que le respondieron desde Boca sobre la consulta de la situación de Verratti en relación al gran presente que vive el equipo. Además, explicó que el plantel está enfocado solamente en los partidos restantes en el Torneo Clausura.

La posibilidad de que Verratti llegue a Boca

El cariño del italiano por el club de la Ribera es el motor más importante que podría completar el arribo del europeo al equipo. Además, en su paso por Paris Saint-Germain compartió plantel con Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera. Hoy los tres hablan con él e intentan convencerlo.

En cuanto a su actualidad, Verratti tiene contrato vigente con Al-Duhail, del fútbol de Qatar, hasta mediados de 2026, aunque ve con buenos ojos salir anticipadamente del club asiático para vivir una nueva experiencia en su carrera.

DATOS CLAVE

  • Bonocore compartió la respuesta que recibió desde Boca sobre la consulta de la situación de Verratti, la cual fue: “¿Y quién sale?”.
  • también explicó que el plantel de Boca “está enfocado solamente en los partidos restantes en el Torneo Clausura”.
  • Verratti, de 33 años, tiene contrato con Al-Duhail de Qatar hasta mediados de 2026.
