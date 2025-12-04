Los 5 campeones de Reserva que podrían irse de Boca tras ganar el Torneo Proyección

La reciente consagración de Boca en el Torneo Proyección, que podrá reafirmarse dentro de unos días en el Trofeo de Campeones, es la despedida de muchos jugadores de la Reserva. El plantel de Mariano Herrón está constituido por muchos jugadores que dejarán la categoría para la próxima temporada.

Por edad, nivel y por los chicos de categorías menores que se sumarán a partir de 2026, muchos futbolistas cambiarán de aire. En los próximos días, Juan Román Riquelme, Claudio Úbeda y compañía deberán definir el destino de 5 profesionales.

Los primeros cuatro casos son de jugadores que ya tuvieron acción en Primera División, pero que no consiguieron muchas oportunidades: Mateo Mendía, Iker Zufiaurre y Santiago Dalmasso. Por edad, necesitan dejar la Reserva y podrían buscar una salida si no tienen lugar en el primer equipo del Xeneize, aún con la triple competencia.

Por el lado de Valentino Simoni, su situación es otra: tiene 21 años y todavía no debutó en Primera, pese a haber ido al banco de suplentes en alguna oportunidad. El goleador, que anotó en la final ante el Lobo, pide pista pero no tiene lugar con Cavani, Merentiel y Giménez.

El caso de Joaquín Ruiz es diferente: si bien tiene 19 años, ya sumó minutos en Primera y entrena siempre con el plantel profesional. El 2026 puede encontrarlo como una alternativa más en la máxima categoría y ya no tanto en Reserva. Será decisión del cuerpo técnico.

Boca se quedó con el Torneo Proyección por penales

En el Estadio Florencio Sola, la casa de Banfield, Boca derrotó a Gimnasia La Plata este miércoles por 4-1 en los penales de la final del Torneo de Reserva 2025. Tras el empate por 2-2 en los 120 minutos, los de Mariano Herrón fueron más efectivos y se consagraron campeones del certamen de este segundo semestre en la categoría.

En el primer tiempo, Santino López abrió la cuenta para el Lobo. El Xeneize logró darlo vuelta a través de los gritos de Valentino Simoni y Leonel Flores. En el segundo tiempo suplementario, los platenses volvieron a igualarlo en los pies de Leonel Troncoso para llevar todo a los penales. En la definición, Mendía, Mendieta, Flores y Herrera convirtieron para el 4-1 final.

Cuándo se juega el Trofeo de Campeones de Reserva

Ahora, Boca deberá enfrentarse con Vélez Sarsifield, quien se quedó con la competencia disputada en el primer semestre. El encuentro se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre a partir de las 20, nuevamente en el Florencio Sola.

