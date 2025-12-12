Es tendencia:
Los 5 jugadores de la Reserva de Boca que serán promovidos a Primera y los 4 que pueden sumarse

Muchos de los futbolistas campeones en la categoría arrancarán la pretemporada con el plantel profesional.

Por Joaquín Alis

Tras un 2025 inolvidable para la Reserva, que se coronó campeona de la Copa Proyección y del Trofeo de Campeones, Boca tomó la decisión de nutrir el plantel profesional con algunos jóvenes. A partir de enero, varios futbolistas darán el salto definitivo a la máxima categoría, tras una exitosa temporada bajo las órdenes de Mariano Herrón.

En un año con Copa Libertadores, el Xeneize necesitará más futbolistas a disposición y algunos chicos piden pista. Por eso, cuando el plantel profesional se reencuentre para la pretemporada, lo hará con muchos productos de Boca Predio.

Los 5 elegidos para el 2026

La lista de los que suben la encabeza Facundo “Jagger” Herrera. El marcador central de 19 años fue uno de los pilares del equipo durante todo el torneo y se prepara para su tan esperada oportunidad en Primera. Lo mismo sucederá con el mediocampista Tomás Aranda y el goleador Valentino Simoni.

En los laterales, también habrá novedades: reaparecerá Dylan Gorosito, que también tuvo un gran Mundial Sub 20; y Santiago Zampieri, que se sumará como variante por la izquierda. Ambos serán opción en un plantel que ya despidió a Frank Fabra y podría hacer lo mismo con Lucas Blondel.

Los 4 que también pueden sumarse

La lista no termina en esos 4 apellidos, ya que hay otros cuatro que están en el radar y podrían sumarse dependiendo las circunstancias. Uno es Leonel Flores, que con 18 años redondeó un buen año y podría empezar a ganar entrenamientos con los más grandes.

Por otra parte, aparecen los casos de Iker Sufiaurre, Santiago Dalmasso y Mateo Mendia, que ya saben lo que es jugar en Primera. Ellos también podrían comenzar la pretemporada con el plantel superior, pero también está la opción de que salgan a préstamo para ganar rodaje.

DATOS CLAVE

  • Boca promueve juveniles a la pretemporada tras ganar la Copa Proyección y Trofeo de Campeones.
  • Facundo Herrera, Tomás Aranda, Dylan Gorosito, Santiago Zampieri y Valentino Simoni subirán al plantel de Primera en enero.
  • Iker Sufiaurre, Santiago Dalmasso y Mateo Mendia podrían hacer la pretemporada o salir a préstamo.
