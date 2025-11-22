Este sábado 22 de noviembre, se enfrentan Atlético Mineiro y Lanús por la final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en la ciudad paraguaya de Asunción. El encuentro se puede ver por ESPN, Disney+ y DSports. Además, el árbitro es el chileno Piero Maza y en el VAR está su compatriota Juan Lara.
Atlético Mineiro 0 vs. 0 Lanús EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Sudamericana 2025: ¡Comenzó el partido!
En el Defensores del Chaco, se define el primer título continental del año. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
13' PT - Lo tuvo Lanús
El Granate tuvo la posibilidad de abrir el marcador por los pies de Carrera. El remate fue flojo y a las manos del arquero brasileño.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Atlético Mineiro y Lanús ya disputan la final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Defensores del Chaco.
¡EQUIPOS EN CANCHA!
Atlético Mineiro y Lanús están dentro del campo de juego para disputar la final.
La terna arbitral para Atlético Mineiro vs. Lanús
Piero Maza, de origen chileno, es el árbitro designado para la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Lanús.
- Asistente 1: Miguel Rocha (Chile)
- Asistente 2: Alejandro Molina (Chile)
- Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
- Quinto árbitro: Miguel Roldán (Colombia)
- VAR: Juan Lara (Chile)
- AVAR 1: Alan Sandoval (Chile)
- AVAR 2: David Rodríguez (Colombia)
- AVAR 3: Leonard Mosquera (Colombia)
Piero Maza, el árbitro de Atlético Mineiro vs. Lanús.
Una multitud acompaña al Galo
Una multitud de hinchas brasileños copan las tribunas del Defensores del Chaco, a minutos de enfrentar a Lanús.
Los hinchas de Atlético Mineiro invaden las tribunas del Defensores del Chaco. (Buda Mendes/Getty Images)
El regalo de Conmebol a Lanús
Durante la previa del partido, el presidente de la Conferederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, salió al campo de juego para obsequiarle el balón de la final de la Copa Sudamericana a los hinchas de Lanús.
¡LANÚS CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Para afrontar la final de la Copa Sudamericana, Mauricio Pellegrino definió que los titulares sean Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.
¡ATLÉTICO MINEIRO CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Jorge Sampaoli definió a los titulares de Atlético Mineiro, que saldrá al Defensores del Chaco con Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes, Dudu, Bernard, Rony; Hulk.
¿Ya ganaron la Copa Sudamericana?
Atlético Mineiro disputa su primera final de Copa Sudamericana, por lo que irá por uno de los títulos que le falta a la institución de Belo Horizonte.
Por el lado de Lanús, de la mano de Guillermo Barros Schelotto, obtuvo el certamen en 2013, cuando enfrentó a Ponte Preta: empate 1-1 en Brasil, mientras que la revancha, en Buenos Aires, el Granate se impuso por 2-0 tras los goles de Víctor Ayala e Ismael Blanco.
Un clima infernal
A esta hora, en Asunción, la temperatura alcanza los 35 grados centígrados.
Atlético Mineiro irá con la tradicional
A bastones blanquinegros, el elenco de Belo Horizonte buscará el título continental.
Lanús jugará con su histórica indumentaria
El vestuario del Granate aguarda por los jugadores, que lucirán la tradicional camiseta.
Van por la gloria
La Copa Sudamericana espera en el Estadio Defensores del Chaco.
La posible formación de Atlético Mineiro
Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.
La posible formación de Lanús
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Palabra autorizada