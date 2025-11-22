15:25hs ¿Ya ganaron la Copa Sudamericana?

Atlético Mineiro disputa su primera final de Copa Sudamericana, por lo que irá por uno de los títulos que le falta a la institución de Belo Horizonte.

Por el lado de Lanús, de la mano de Guillermo Barros Schelotto, obtuvo el certamen en 2013, cuando enfrentó a Ponte Preta: empate 1-1 en Brasil, mientras que la revancha, en Buenos Aires, el Granate se impuso por 2-0 tras los goles de Víctor Ayala e Ismael Blanco.