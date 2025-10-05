Es tendencia:
Boca Juniors

Los hinchas de Boca deliraron con un titular y lo pidieron para la Selección tras la goleada vs. Newell’s: “Scaloni, es argentino”

Bajo un clima festivo por el 5-0 a la Lepra, los fanáticos deliraron con la actuación con una de las figuras de la cancha.

Por Bruno Carbajo

Una noche de fiesta fue la que se vivió en La Bombonera con la paliza 5-0 que Boca le entregó a Newell’s, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Un poco más de media hora fue lo que necesitó el Xeneize para ya estar goleando y generar un clima festivo, contexto bajo el cual los hinchas no dudaron en rendirse a los pies de un nombre en particular.

Se trata de Milton Giménez, la figura indiscutida figura de la cancha. Le salió todo lo que intentó: marcó dos goles y participó en los otros dos, siendo una pesadilla para el rival. Estuvo fino, rápido, potente y con el olfato encendido. Una actuación que, lógicamente, no tardó en provocar una catarata de reacciones de los hinchas a través de las redes sociales.

“Endemoniado”, escribió uno de los usuarios para describir la actuación del delantero durante los primeros minutos. “Un espectáculo”, agregó otro de ellos. E incluso también estuvieron aquellos que analizaron con mayor detenimiento la situación. “Lo bien que le viene para asentarse en el equipo. Con confianza, ciertos jugadores marcan la diferencia”, escribieron. A su vez, tampoco faltaron las publicaciones que se tomaron la ocasión con humor.

Bruno Carbajo

