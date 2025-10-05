Los hinchas de Boca deliraron con un titular y lo pidieron para la Selección tras la goleada vs. Newell’s: “Scaloni, es argentino”

Una noche de fiesta fue la que se vivió en La Bombonera con la paliza 5-0 que Boca le entregó a Newell’s, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Un poco más de media hora fue lo que necesitó el Xeneize para ya estar goleando y generar un clima festivo, contexto bajo el cual los hinchas no dudaron en rendirse a los pies de un nombre en particular.

Se trata de Milton Giménez, la figura indiscutida figura de la cancha. Le salió todo lo que intentó: marcó dos goles y participó en los otros dos, siendo una pesadilla para el rival. Estuvo fino, rápido, potente y con el olfato encendido. Una actuación que, lógicamente, no tardó en provocar una catarata de reacciones de los hinchas a través de las redes sociales.

“Endemoniado”, escribió uno de los usuarios para describir la actuación del delantero durante los primeros minutos. “Un espectáculo”, agregó otro de ellos. E incluso también estuvieron aquellos que analizaron con mayor detenimiento la situación. “Lo bien que le viene para asentarse en el equipo. Con confianza, ciertos jugadores marcan la diferencia”, escribieron. A su vez, tampoco faltaron las publicaciones que se tomaron la ocasión con humor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también Los puntajes 1×1 de Boca vs. Newell’s por el Torneo Clausura: jugador por jugador