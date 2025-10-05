Se definieron los dos finalistas de la Primera Nacional por el ascenso a la Liga Profesional: quiénes se enfrentan, cuándo y dónde

La Primera Nacional ya tiene a sus dos finalistas. Tras 34 fechas de una paridad extrema, Deportivo Madryn, como ganador de la Zona A, y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, como flamante vencedor de la Zona B, se medirán en un duelo definitorio por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El equipo patagónico había asegurado su lugar con antelación, mientras que la institución de Cuyo festejó este domingo con la definición de la Zona B, luego de vencer 1-0 a Defensores de Belgrano y cumplió su objetivo sin depender de resultados ajenos.

Madryn vs. Gimnasia: cuándo se juega la final por el ascenso

Con los dos ganadores de zona definidos, la atención se centra ahora en el partido más importante del año en la categoría, que protagonizarán Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La final se disputará a partido único en un estadio neutral. Sin embargo, aún debe confirmarse si el encuentro tendrá lugar el próximo sábado o domingo. La sede tampoco está definida.

El equipo que resulte ganador celebrará el tan ansiado ascenso a la máxima categoría. Para el perdedor, sin embargo, el sueño no terminará: se sumará directamente a las instancias avanzadas del Torneo Reducido, la segunda vía para llegar a Primera.

El Reducido: así quedaron los cruces de la primera fase

Mientras los finalistas se preparan para su duelo, ya quedó conformado el cuadro del Reducido que entregará el segundo boleto rumbo a la élite futbolera. Allí participarán los equipos que finalizaron entre el segundo y el octavo puesto de cada zona. Así serán los cruces:

Estudiantes de Río Cuarto (2°B) vs. Patronato (8°A)

Atlanta (2°A) vs. Chacho For Ever (8°B)

Estudiantes de Caseros (3°B) vs. Deportivo Maipú (7°A)

Tristán Suárez (3°A) vs. Agropecuario (7°B)

Deportivo Morón (4°B) vs. San Martín de Tucumán (6°A)

Gimnasia y Tiro de Salta (4°A) vs. Temperley (6°B)

Gimnasia de Jujuy (5°B) vs. San Miguel (5°A)

Cómo es el formato del Reducido

La primera fase (octavos de final) se jugará a partido único en el estadio del mejor clasificado. En caso de empate en los 90 minutos, avanza el equipo local por ventaja deportiva. Los cuartos estarán compuesta por los ganadores de la primera fase y el perdedor de la final entre Madryn y Gimnasia. En dicha instancia, junto a las semifinales, las series se disputan a ida y vuelta, definiendo en el estadio del mejor ubicado y con ventaja deportiva.

Por último, la final por el segundo ascenso también será a ida y vuelta. Sin embargo, desaparece la ventaja deportiva. Si al finalizar los 180 minutos la serie está empatada, el ascenso se definirá mediante una tanda de penales. Así, la Primera Nacional entra en su etapa más emocionante.

