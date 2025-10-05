Los puntajes 1×1 de Boca vs. Newell’s por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Agustín Marchesín (6): Partido tranquilo. Casi no fue exigido y respondió bien en las pocas intervenciones que tuvo.

Juan Barinaga (7): Asistió con un centro exquisito en el primer gol y fue una constante opción de ataque, incisivo y confiado. En defensa no sufrió.

Lautaro Di Lollo (6): Cumplió sin sobresaltos. Falló en una dividida con Cocoliso que pudo costar caro, pero luego se mostró firme y atento en los anticipos.

Ayrton Costa (7): Estrenó su cuenta goleadora en el club tras una gran jugada que él mismo inició. Firme en defensa, rápido y preciso en los relevos.

Lautaro Blanco (7): Se proyectó siempre para generar peligro con sus típicos centros y coronó su faceta ofensiva convirtiendo el primer gol de su carrera.

Brian Aguirre (7): Voluntarioso y participativo por la banda. No había logrado desequilibrar hasta que cumplió con la ley del ex. También colaboró en defensa.

Rodrigo Battaglia (6): Fue clave en el equilibrio y el orden táctico del mediocampo. Ganó varias divididas, funcionó como eje y siempre es un peligro en la vía aérea.

Leandro Paredes (7): Mostró su habitual clase en el manejo del juego. Se asoció bien con Battaglia y condujo los ataques con criterio, siendo el motor del mediocampo.

Alan Velasco (7): Con soltura y agilidad, firmó un destacado desempeño con buenas intervenciones, participando en los últimos tres goles. Sigue creciendo en confianza y lo mostró interesantes remates.

Miguel Merentiel (6): Su remate al palo derivó en el segundo gol de Boca. Más allá de eso, no tuvo muchas chances claras pero estuvo activo.

Milton Giménez (9): Le salió todo lo que intentó. Marcó dos goles y participó en otros dos, siendo una pesadilla para el rival. Estuvo fino, rápido, potente y con el olfato encendido.

Ingresaron

Williams Alarcón (6): Entró con el partido liquidado y se acopló bien a la intensidad del equipo.

Exequiel Zeballos (6): entró como segunda punta para formar una dupla con Giménez y se le presentaron chances para convertir.

Ander Herrera (6): volvió a jugar en La Bombonera luego de meses. Ordenó a sus compañeros y le aportó mayor presencia en el mediocampo al equipo.

Kevin Zenón (-): ingresó sobre los últimos minutos y no alcanzó a gravitar.

