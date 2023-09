La actuación de Boca en Florencio Varela dejó mucho que desear, y no pudo obtener los tres puntos que los hinchas le pedían a Jorge Almirón para seguir peleando en la Copa LPF, pero sobre todo en la tabla anual, donde aún no se clasificó a la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores.

Más allá de que el rendimiento general del Xeneize no fue el ideal, hubo uno de los titulares que colocó Almirón que no tuvo una gran performance, y que sus actuaciones vienen con una gran merma. Pero no es de ahora, sino que ya hace varios encuentros le ocurre lo mismo.

Los hinchas, por medio de las redes sociales, no tuvieron piedad alguna y, como mínimo, solicitaron que sea suplente en Boca. Aunque hubo algunos que pidieron a gritos que Nicolás Figal deje la institución.

“Bajísimo nivel, Figal”; “Basta de Figal. Bajísimo nivel, que juegue Valentini por favor”; “Figal está en la edad del pavo” y “Anselmino ya en la cancha. Gracias Figal por todo” , fueron los diferentes comentarios que pudieron reflejarse a través de Twitter, donde los hinchas de Boca se agruparon para cuestionar al ex defensor de Independiente y también a Jorge Almirón, quien fue muy criticado por las decisiones tácticas que tomó en la previa y durante el partido ante Defensa y Justicia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolás Figal en Boca?

El contrato de Nicolás Figal con Boca tiene una extensión hasta diciembre del 2024.

¿Cuántos goles hizo Nicolás Figal en Boca?

Desde que arribó hasta la actualidad, fueron 3 los goles que Nicolás Figal convirtió en 65 partidos con la camiseta de Boca.