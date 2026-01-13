Luego de disputar el primer amistoso de pretemporada con Tigre, el mediocampista ofensivo Simón Rivero, quien llegó a préstamo desde Boca a mediados del año pasado, sufrió una dura lesión de ligamentos cruzados que lo marginarán de las canchas de mínima por 8 meses.

En sus redes sociales, el Matador de Victoria comunicó el parte médico oficial del futbolista, en el que además de informar la grave lesión de ligamentos, agregaron que en los próximos días tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, para luego iniciar con el proceso de rehabilitación.

“En el encuentro amistoso ante Talleres, Simón Rivero sufrió un esguince del ligamento lateral con lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será entre 8 y 10 meses. Se programará la cirugía en los próximos días”, dice el parte médico.

El posteo de Tigre para informar la lesión de Rivero. (Captura).

Rivero, llegó a Tigre a mediados de 2025 luego de estar seis meses colgado en Boca, debido a que después de su paso a préstamo por Unión de Santa Fe, no fue tenido en cuenta en primera instancia por Fernando Gago, y en segunda por Miguel Ángel Russo.

Durante este trayecto en el Matador de Victoria, comenzó siendo suplente y sumando minutos hasta que poco a poco se convirtió en una pieza clave para el entrenador Diego Dabove, quien lo tenía en cuenta para esta nueva temporada, en la que su equipo tendrá doble competencia.

Ahora, como consecuencia de esta grave lesión, el volante ofensivo estará entre 8 y 10 meses sin jugar, por lo que se perderá gran parte del año futbolístico del equipo. Cabe destacar que tiene contrato con Tigre hasta junio, por lo que entre los clubes deberán ponerse de acuerdo por su recuperación.

Los números de Simón Rivero en Tigre

Desde su llegada a Tigre a mediados del año pasado, el volante ofensivo de 22 años disputó un total de 11 encuentros, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 367 minutos en cancha.

