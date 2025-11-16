Los puntajes 1×1 de Boca vs. Tigre por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Agustín Marchesín (6): un gran partido del arquero de Boca. Cuando Tigre se fue al humo, sobre todo en el primer tiempo, el ex Porto y Gremio realizó dos atajadas monumentales para sostener el cero en su arco. En el complemento tuvo menor participación, aunque ayudó a enfriar el partido cuando resultaba necesario.

Juan Barinaga (6): otra actuación correcta para el lateral derecho, que ya se hizo dueño del puesto. En el primer tiempo intentó rematar al arco de manera violenta en diversas ocasiones, sin éxito. Se proyectó cuando debía hacerlo y no sufrió en defensa.

Nicolás Figal (6): regresó a la titularidad por la suspensión de Lautaro Di Lollo y su partido fue aceptable. Sufrió un corte por un cabezazo con Nacho Russo que lo condicionó en los minutos finales, aunque no le impidió redondear una buena jornada. Salió sobre el final por Mateo Mendia.

Ayrton Costa (7): firme en defensa, como de costumbre. Más allá de algún sobresalto en el segundo tiempo en la marca del delantero Oviedo, no sufrió durante gran parte del partido. Coronó su actuación con un golazo de cabeza, que significó su segundo tanto con la camiseta xeneize.

Lautaro Blanco (6): tal como sucede en todos los partidos de Boca, el lateral izquierdo es una enorme arma de ataque por la banda al lanzarse constantemente a la ofensiva y ser opción de manera sorpresiva. Tiene sus aciertos y errores en los pases y centros, pero en la mayoría de los casos suma para su equipo.

Ander Herrera (7): su mejor partido en Boca. No solo por lo aportado dentro de la cancha, donde se mostró con una precisión quirúrgica para los pases y la noción de juego, el español sumó casi 80 minutos en cancha. Fue titular por primera vez desde aquella lesión ante Benfica en el Mundial de Clubes. Partidazo del chaval, que fue figura junto a Paredes. Fue reemplazado por Edinson Cavani.

Milton Delgado (6): más que correcto. El juvenil se asentó como titular y se volvió una pieza clave para el mediocampo xeneize, ya que le permite a Paredes soltarse un poco en ofensiva para crear oportunidades de ataque. Un motorcito que ordena y se ocupa de las transiciones de defensa a zona ofensiva. Fue amonestado sobre el final.

Leandro Paredes (7): cuarta asistencia desde que volvió a Boca, y una vez más, una vital para ganar un partido trabado. Por cómo se desarrollaba el compromiso ante Tigre, parecía que una pelota parada o un remate de afuera podía encausar el triunfo. Paredes lo sabía, y es por ello que, desde la posición del córner, dio órdenes a Ayrton Costa para enviarle el centro al primer palo para que la jugada termine en gol. Gran gesto como referente para dejarle el penal a Cavani.

Carlos Palacios (5): si bien tuvo algunas intervenciones de lucidez, nuevamente fue el punto más bajo del equipo. No logra acomodarse en una posición específica, ya que tanto como interno como de extremo y de enganche no termina de ser diferencial para Boca.

Miguel Merentiel (5): un discreto compromiso, aunque siempre genera alguna situación de peligro. Sobre el final, un remate suyo que pegó en la mano de un defensor, terminó en el penal que Cavani convirtió en gol.

Exequiel Zeballos (6): la figura de Boca en los últimos partidos tuvo una jornada más terrenal. Fue punzante e intentó generar peligro con sus individualidades y asociaciones, pero alternó éxitos y negativas en dichas ocasiones. Así y todo, un partido correcto, jugando más de delantero que de volante por izquierda.

INGRESARON

Edinson Cavani (6): tras dos meses de ausencia volvió a sumar minutos. Sumó desde el juego asociándose y coronó su regreso con un gol de penal

Tomás Belmonte (-): insuficientes minutos para ser calificado.

Mateo Mendia (-): insuficientes minutos para ser calificado.