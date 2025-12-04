Es tendencia:
Flamengo, Palmeiras y 5 argentinos: Conmebol reveló los equipos que más dinero ganaron en la Copa Libertadores 2025

Luego de la conquista del Mengao, el ente sudamericano dio a conocer el listado de los 20 clubes con más ingresos.

Por Nahuel De Hoz

Danilo con el trofeo de la Copa Libertadores 2025.
Después de la consagración de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en la apasionante final disputada en Lima, la alegría no solo se limita a lo deportivo. Además del éxito futbolístico, también existe un importante beneficio económico a lo largo de toda la competición. En ese sentido, CONMEBOL reveló los equipos que más dinero ganaron.

Con el Mengao y el Verdao lógicamente en los puestos más elevados por haber llegado a la final y, por ende avanzar más rondas que sus competidores, también aparecen 5 clubes argentinos dentro del ranking. Sin embargo, el conjunto brasileño está 14 millones de dólares por encima del albiceleste mejor posicionado en la nómina presentada por el ente regulador.

Lo cierto es que este jueves la Conmebol reveló los 20 equipos que más ingresos financieros tuvieron durante la Copa Libertadores 2025. Con Flamengo como líder absoluto con 33.240.000 de dólares luego de haber conquistado el certamen más importante del continente, el segundo es Palmeiras que se quedó con 17.230.000 de dólares que acumuló durante toda la edición.

El trofeo de la Copa Libertadores.

El tercer lugar es ocupado por Racing, que cosechó 9.570.000 de dólares, posicionándose como el mejor argentino y completando el podio. Luego aparecen Estudiantes de La Plata (6°) con 7.270.000, River (7°) con 6.940.000, Vélez (8°) con 6.940.000 y más atrás irrumpe Central Córdoba (20°) con 3.990.000. El único que no integra el ranking es Talleres de Córdoba.

Un dato importante a destacar es que los premios económicos sufrieron un crecimiento exponencial en la década. A modo de ejemplo, si se tienen en cuenta las últimas ediciones de la Copa Libertadores, el aumento es de 401% en las últimas 10 competiciones. Por ese motivo, cada vez adquiere mayor relevancia el desempeño por los ingresos financieros que otorga el ente.

EQUIPOINGRESOSDESDEHASTA
FLAMENGO (BRA)33.240.000FGFINAL
PALMEIRAS (BRA)17.230.000FGFINAL
RACING (ARG)9.570.000FGSEMIFINAL
L.D.U. QUITO (ECU)9.240.000FGSEMIFINAL
SÃO PAULO (BRA)7.270.000FGCUARTOS DE FINAL
E. DE LA PLATA (ARG)7.270.000FGCUARTOS DE FINAL
RIVER PLATE (ARG)6.940.000FGCUARTOS DE FINAL
VÉLEZ SARSFIELD (ARG)6.940.000FGCUARTOS DE FINAL
CERRO PORTEÑO (PAR)6.010.000FASE 2OCTAVOS DE FINAL
BOTAFOGO (BRA)5.570.000FGOCTAVOS DE FINAL
ATL. NACIONAL (COL)5.240.000FGOCTAVOS DE FINAL
INTERNACIONAL (BRA)5.240.000FGOCTAVOS DE FINAL
PEÑAROL (URU)5.240.000FGOCTAVOS DE FINAL
UNIVERSITARIO (PER)4.910.000FGOCTAVOS DE FINAL
LIBERTAD (PAR)4.910.000FGOCTAVOS DE FINAL
ALIANZA LIMA (PER)4.830.000FASE 1FASE DE GRUPOS
BAHIA (BRA)4.760.000FASE 2FASE DE GRUPOS
FORTALEZA (BRA)4.580.000FGOCTAVOS DE FINAL
BARCELONA (ECU)4.430.000FASE 2FASE DE GRUPOS
CENTRAL CÓRDOBA (ARG)3.990.000FGFASE DE GRUPOS
Danilo, defensor brasileño de Flamengo y autor del gol en la final de la Copa Libertadores 2025.

Los 20 equipos más beneficiados económicamente de la Copa Sudamericana 2025

EQUIPOINGRESOSDESDEHASTA
LANÚS (ARG)9.845.000FGFINAL
ATLÉTICO MINEIRO (BRA)5.730.000FGFINAL
ONCE CALDAS (COL)3.385.000FASE 1CUARTOS DE FINAL
FLUMINENSE (BRA)2.660.000FGCUARTOS DE FINAL
IND. DEL VALLE (ECU)2.600.000FG LIBERTADORESSEMIFINAL
U. DE CHILE (CHI)2.600.000FG LIBERTADORESCUARTOS DE FINAL
AMÉRICA DE CALI (COL)2.365.000FASE 1OCTAVOS DE FINAL
MUSHUC RUNA (ECU)2.300.000FASE 1OCTAVOS DE FINAL
U. CATÓLICA (ECU)2.185.000FASE 1OCTAVOS DE FINAL
PALESTINO (CHI)1.995.000FASE 1PLAY OFF
CIENCIANO (PER)1.980.000FASE 1OCTAVOS DE FINAL
HURACÁN (ARG)1.960.000FGOCTAVOS DE FINAL
INDEPENDIENTE (ARG)1.960.000FGOCTAVOS DE FINAL
CERRO LARGO (URU)1.855.000FASE 1PLAY OFF
GUARANÍ (PAR)1.855.000FASE 1PLAY OFF
GODOY CRUZ (ARG)1.845.000FGOCTAVOS DE FINAL
BOLÍVAR (BOL)1.800.000FG LIBERTADORESOCTAVOS DE FINAL
ALIANZA LIMA (PER)1.800.000FG LIBERTADORESOCTAVOS DE FINAL
GRÊMIO (BRA)1.745.000FGPLAY OFF
VASCO DA GAMA (BRA)1.630.000FGPLAY OFF
DATOS CLAVE

  • El campeón Flamengo fue el equipo que más dinero ganó en la Copa Libertadores 2025 con $33.240.000 de dólares, seguido por el subcampeón Palmeiras con $17.230.000.
  • Racing Club fue el equipo argentino mejor posicionado, tercero con $9.570.000 de dólares, con una diferencia de $14 millones respecto a Flamengo.
  • Otros equipos argentinos en el top 20 de ingresos fueron: Estudiantes de La Plata (6° con $7.270.000), River Plate (7° con $6.940.000), Vélez Sarsfield (8° con $6.940.000) y Central Córdoba (20° con $3.990.000).
