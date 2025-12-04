Flamengo, Palmeiras y 5 argentinos: Conmebol reveló los equipos que más dinero ganaron en la Copa Libertadores 2025

Después de la consagración de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en la apasionante final disputada en Lima, la alegría no solo se limita a lo deportivo. Además del éxito futbolístico, también existe un importante beneficio económico a lo largo de toda la competición. En ese sentido, CONMEBOL reveló los equipos que más dinero ganaron.

Con el Mengao y el Verdao lógicamente en los puestos más elevados por haber llegado a la final y, por ende avanzar más rondas que sus competidores, también aparecen 5 clubes argentinos dentro del ranking. Sin embargo, el conjunto brasileño está 14 millones de dólares por encima del albiceleste mejor posicionado en la nómina presentada por el ente regulador.

Lo cierto es que este jueves la Conmebol reveló los 20 equipos que más ingresos financieros tuvieron durante la Copa Libertadores 2025. Con Flamengo como líder absoluto con 33.240.000 de dólares luego de haber conquistado el certamen más importante del continente, el segundo es Palmeiras que se quedó con 17.230.000 de dólares que acumuló durante toda la edición.

El trofeo de la Copa Libertadores.

El tercer lugar es ocupado por Racing, que cosechó 9.570.000 de dólares, posicionándose como el mejor argentino y completando el podio. Luego aparecen Estudiantes de La Plata (6°) con 7.270.000, River (7°) con 6.940.000, Vélez (8°) con 6.940.000 y más atrás irrumpe Central Córdoba (20°) con 3.990.000. El único que no integra el ranking es Talleres de Córdoba.

Un dato importante a destacar es que los premios económicos sufrieron un crecimiento exponencial en la década. A modo de ejemplo, si se tienen en cuenta las últimas ediciones de la Copa Libertadores, el aumento es de 401% en las últimas 10 competiciones. Por ese motivo, cada vez adquiere mayor relevancia el desempeño por los ingresos financieros que otorga el ente.

EQUIPO INGRESOS DESDE HASTA FLAMENGO (BRA) 33.240.000 FG FINAL PALMEIRAS (BRA) 17.230.000 FG FINAL RACING (ARG) 9.570.000 FG SEMIFINAL L.D.U. QUITO (ECU) 9.240.000 FG SEMIFINAL SÃO PAULO (BRA) 7.270.000 FG CUARTOS DE FINAL E. DE LA PLATA (ARG) 7.270.000 FG CUARTOS DE FINAL RIVER PLATE (ARG) 6.940.000 FG CUARTOS DE FINAL VÉLEZ SARSFIELD (ARG) 6.940.000 FG CUARTOS DE FINAL CERRO PORTEÑO (PAR) 6.010.000 FASE 2 OCTAVOS DE FINAL BOTAFOGO (BRA) 5.570.000 FG OCTAVOS DE FINAL ATL. NACIONAL (COL) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL INTERNACIONAL (BRA) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL PEÑAROL (URU) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL UNIVERSITARIO (PER) 4.910.000 FG OCTAVOS DE FINAL LIBERTAD (PAR) 4.910.000 FG OCTAVOS DE FINAL ALIANZA LIMA (PER) 4.830.000 FASE 1 FASE DE GRUPOS BAHIA (BRA) 4.760.000 FASE 2 FASE DE GRUPOS FORTALEZA (BRA) 4.580.000 FG OCTAVOS DE FINAL BARCELONA (ECU) 4.430.000 FASE 2 FASE DE GRUPOS CENTRAL CÓRDOBA (ARG) 3.990.000 FG FASE DE GRUPOS

Danilo, defensor brasileño de Flamengo y autor del gol en la final de la Copa Libertadores 2025.

Los 20 equipos más beneficiados económicamente de la Copa Sudamericana 2025

EQUIPO INGRESOS DESDE HASTA LANÚS (ARG) 9.845.000 FG FINAL ATLÉTICO MINEIRO (BRA) 5.730.000 FG FINAL ONCE CALDAS (COL) 3.385.000 FASE 1 CUARTOS DE FINAL FLUMINENSE (BRA) 2.660.000 FG CUARTOS DE FINAL IND. DEL VALLE (ECU) 2.600.000 FG LIBERTADORES SEMIFINAL U. DE CHILE (CHI) 2.600.000 FG LIBERTADORES CUARTOS DE FINAL AMÉRICA DE CALI (COL) 2.365.000 FASE 1 OCTAVOS DE FINAL MUSHUC RUNA (ECU) 2.300.000 FASE 1 OCTAVOS DE FINAL U. CATÓLICA (ECU) 2.185.000 FASE 1 OCTAVOS DE FINAL PALESTINO (CHI) 1.995.000 FASE 1 PLAY OFF CIENCIANO (PER) 1.980.000 FASE 1 OCTAVOS DE FINAL HURACÁN (ARG) 1.960.000 FG OCTAVOS DE FINAL INDEPENDIENTE (ARG) 1.960.000 FG OCTAVOS DE FINAL CERRO LARGO (URU) 1.855.000 FASE 1 PLAY OFF GUARANÍ (PAR) 1.855.000 FASE 1 PLAY OFF GODOY CRUZ (ARG) 1.845.000 FG OCTAVOS DE FINAL BOLÍVAR (BOL) 1.800.000 FG LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL ALIANZA LIMA (PER) 1.800.000 FG LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL GRÊMIO (BRA) 1.745.000 FG PLAY OFF VASCO DA GAMA (BRA) 1.630.000 FG PLAY OFF

