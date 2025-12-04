Flamengo, Palmeiras y 5 argentinos: Conmebol reveló los equipos que más dinero ganaron en la Copa Libertadores 2025

Después de la consagración de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en la apasionante final disputada en Lima, la alegría no solo se limita a lo deportivo. Además del éxito futbolístico, también existe un importante beneficio económico a lo largo de toda la competición. En ese sentido, CONMEBOL reveló los equipos que más dinero ganaron.
Con el Mengao y el Verdao lógicamente en los puestos más elevados por haber llegado a la final y, por ende avanzar más rondas que sus competidores, también aparecen 5 clubes argentinos dentro del ranking. Sin embargo, el conjunto brasileño está 14 millones de dólares por encima del albiceleste mejor posicionado en la nómina presentada por el ente regulador.
Lo cierto es que este jueves la Conmebol reveló los 20 equipos que más ingresos financieros tuvieron durante la Copa Libertadores 2025. Con Flamengo como líder absoluto con 33.240.000 de dólares luego de haber conquistado el certamen más importante del continente, el segundo es Palmeiras que se quedó con 17.230.000 de dólares que acumuló durante toda la edición.
El trofeo de la Copa Libertadores.
El tercer lugar es ocupado por Racing, que cosechó 9.570.000 de dólares, posicionándose como el mejor argentino y completando el podio. Luego aparecen Estudiantes de La Plata (6°) con 7.270.000, River (7°) con 6.940.000, Vélez (8°) con 6.940.000 y más atrás irrumpe Central Córdoba (20°) con 3.990.000. El único que no integra el ranking es Talleres de Córdoba.
Un dato importante a destacar es que los premios económicos sufrieron un crecimiento exponencial en la década. A modo de ejemplo, si se tienen en cuenta las últimas ediciones de la Copa Libertadores, el aumento es de 401% en las últimas 10 competiciones. Por ese motivo, cada vez adquiere mayor relevancia el desempeño por los ingresos financieros que otorga el ente.
|EQUIPO
|INGRESOS
|DESDE
|HASTA
|FLAMENGO (BRA)
|33.240.000
|FG
|FINAL
|PALMEIRAS (BRA)
|17.230.000
|FG
|FINAL
|RACING (ARG)
|9.570.000
|FG
|SEMIFINAL
|L.D.U. QUITO (ECU)
|9.240.000
|FG
|SEMIFINAL
|SÃO PAULO (BRA)
|7.270.000
|FG
|CUARTOS DE FINAL
|E. DE LA PLATA (ARG)
|7.270.000
|FG
|CUARTOS DE FINAL
|RIVER PLATE (ARG)
|6.940.000
|FG
|CUARTOS DE FINAL
|VÉLEZ SARSFIELD (ARG)
|6.940.000
|FG
|CUARTOS DE FINAL
|CERRO PORTEÑO (PAR)
|6.010.000
|FASE 2
|OCTAVOS DE FINAL
|BOTAFOGO (BRA)
|5.570.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|ATL. NACIONAL (COL)
|5.240.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|INTERNACIONAL (BRA)
|5.240.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|PEÑAROL (URU)
|5.240.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|UNIVERSITARIO (PER)
|4.910.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|LIBERTAD (PAR)
|4.910.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|ALIANZA LIMA (PER)
|4.830.000
|FASE 1
|FASE DE GRUPOS
|BAHIA (BRA)
|4.760.000
|FASE 2
|FASE DE GRUPOS
|FORTALEZA (BRA)
|4.580.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|BARCELONA (ECU)
|4.430.000
|FASE 2
|FASE DE GRUPOS
|CENTRAL CÓRDOBA (ARG)
|3.990.000
|FG
|FASE DE GRUPOS
Danilo, defensor brasileño de Flamengo y autor del gol en la final de la Copa Libertadores 2025.
Los 20 equipos más beneficiados económicamente de la Copa Sudamericana 2025
|EQUIPO
|INGRESOS
|DESDE
|HASTA
|LANÚS (ARG)
|9.845.000
|FG
|FINAL
|ATLÉTICO MINEIRO (BRA)
|5.730.000
|FG
|FINAL
|ONCE CALDAS (COL)
|3.385.000
|FASE 1
|CUARTOS DE FINAL
|FLUMINENSE (BRA)
|2.660.000
|FG
|CUARTOS DE FINAL
|IND. DEL VALLE (ECU)
|2.600.000
|FG LIBERTADORES
|SEMIFINAL
|U. DE CHILE (CHI)
|2.600.000
|FG LIBERTADORES
|CUARTOS DE FINAL
|AMÉRICA DE CALI (COL)
|2.365.000
|FASE 1
|OCTAVOS DE FINAL
|MUSHUC RUNA (ECU)
|2.300.000
|FASE 1
|OCTAVOS DE FINAL
|U. CATÓLICA (ECU)
|2.185.000
|FASE 1
|OCTAVOS DE FINAL
|PALESTINO (CHI)
|1.995.000
|FASE 1
|PLAY OFF
|CIENCIANO (PER)
|1.980.000
|FASE 1
|OCTAVOS DE FINAL
|HURACÁN (ARG)
|1.960.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|INDEPENDIENTE (ARG)
|1.960.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|CERRO LARGO (URU)
|1.855.000
|FASE 1
|PLAY OFF
|GUARANÍ (PAR)
|1.855.000
|FASE 1
|PLAY OFF
|GODOY CRUZ (ARG)
|1.845.000
|FG
|OCTAVOS DE FINAL
|BOLÍVAR (BOL)
|1.800.000
|FG LIBERTADORES
|OCTAVOS DE FINAL
|ALIANZA LIMA (PER)
|1.800.000
|FG LIBERTADORES
|OCTAVOS DE FINAL
|GRÊMIO (BRA)
|1.745.000
|FG
|PLAY OFF
|VASCO DA GAMA (BRA)
|1.630.000
|FG
|PLAY OFF
DATOS CLAVE
- El campeón Flamengo fue el equipo que más dinero ganó en la Copa Libertadores 2025 con $33.240.000 de dólares, seguido por el subcampeón Palmeiras con $17.230.000.
- Racing Club fue el equipo argentino mejor posicionado, tercero con $9.570.000 de dólares, con una diferencia de $14 millones respecto a Flamengo.
- Otros equipos argentinos en el top 20 de ingresos fueron: Estudiantes de La Plata (6° con $7.270.000), River Plate (7° con $6.940.000), Vélez Sarsfield (8° con $6.940.000) y Central Córdoba (20° con $3.990.000).