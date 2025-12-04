En la previa de la definición de la Fórmula 1, Franco Colapinto anunció su candidato a salir campeón: “Su mejor momento”

Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, en lo que será la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Con la expectativa puesta en la apasionante definición del Campeonato de Pilotos que tiene a Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri como protagonistas, Franco Colapinto confesó quién quiere que se consagre campeón durante la jornada del domingo.

El corredor argentino está próximo a disputar la última carrera de un año que desea dejar atrás lo antes posible, para mentalizarse en lo que será un 2026 con mucha expectativa con los drásticos cambios de su monoplaza. Con ese panorama sobre la mesa pero con la gran contienda entre los tres más destacados de la temporada, el oriundo de Pilar anunció a su propio candidato.

Lo cierto es que en una entrevista en la previa del inicio de la acción en el Circuito Yas Marina, Franco no titubeó al revelar cuál de los tres corredores es su favorito a quedarse con el título del 2025. “Max Verstappen fue el que mejor pilotó esta temporada y el más consistente“, sentenció Colapinto al ser consultado sobre quién quiere que gane el trofeo del Campeonato todavía en disputa.

Franco Colapinto y Max Verstappen, pilotos de Alpine y Red Bull en la Fórmula 1. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el nacido en Buenos Aires amplió su discurso al respecto. “Fue el piloto más fuerte de los tres“, insistió una vez más el hombre de Alpine. Pocos segundos más tarde, el joven de la escudería francesa dio un argumento sólido. “Max, como piloto, siempre estuvo en su mejor momento, por eso tiene cuatro títulos“, expresó de forma tajante.

El pálpito de Colapinto de cara a la mejora de Alpine en 2026

Bien se sabe que esta temporada, Alpine optó por poner el foco en las grandes mejoras que tendrán sus vehículos de cara al 2026. Con el cambio de motor como principal novedad, dejando Renault y pasando a un Mercedes mucho más potente y de mejor calidad, se estima que Colapinto y Pierre Gasly puedan ser competitivos durante todo el año, lejos de lo ocurrido en estos meses.

En relación a dicho acontecimiento que es inminente, el argentino manifestó: “Hemos apostado todo al año 2026, así que esas son las buenas noticias”. Inmediatamente más tarde, el ex Williams Racing sostuvo: “Seguimos siendo cautelosos, mejorando lo que necesitábamos mejorar y estamos trabajando en ello. Esperamos hacerlo mucho mejor el próximo año”.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

