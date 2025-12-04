Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

En la previa de la definición de la Fórmula 1, Franco Colapinto anunció su candidato a salir campeón: “Su mejor momento”

El piloto argentino no dudó en elegir a su favorito en la pelea que protagonizan Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, en lo que será la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Con la expectativa puesta en la apasionante definición del Campeonato de Pilotos que tiene a Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri como protagonistas, Franco Colapinto confesó quién quiere que se consagre campeón durante la jornada del domingo.

El corredor argentino está próximo a disputar la última carrera de un año que desea dejar atrás lo antes posible, para mentalizarse en lo que será un 2026 con mucha expectativa con los drásticos cambios de su monoplaza. Con ese panorama sobre la mesa pero con la gran contienda entre los tres más destacados de la temporada, el oriundo de Pilar anunció a su propio candidato.

Lo cierto es que en una entrevista en la previa del inicio de la acción en el Circuito Yas Marina, Franco no titubeó al revelar cuál de los tres corredores es su favorito a quedarse con el título del 2025. “Max Verstappen fue el que mejor pilotó esta temporada y el más consistente“, sentenció Colapinto al ser consultado sobre quién quiere que gane el trofeo del Campeonato todavía en disputa.

Franco Colapinto y Max Verstappen, pilotos de Alpine y Red Bull en la Fórmula 1. (Getty Images)

Franco Colapinto y Max Verstappen, pilotos de Alpine y Red Bull en la Fórmula 1. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el nacido en Buenos Aires amplió su discurso al respecto. “Fue el piloto más fuerte de los tres“, insistió una vez más el hombre de Alpine. Pocos segundos más tarde, el joven de la escudería francesa dio un argumento sólido. “Max, como piloto, siempre estuvo en su mejor momento, por eso tiene cuatro títulos“, expresó de forma tajante.

El pálpito de Colapinto de cara a la mejora de Alpine en 2026

Bien se sabe que esta temporada, Alpine optó por poner el foco en las grandes mejoras que tendrán sus vehículos de cara al 2026. Con el cambio de motor como principal novedad, dejando Renault y pasando a un Mercedes mucho más potente y de mejor calidad, se estima que Colapinto y Pierre Gasly puedan ser competitivos durante todo el año, lejos de lo ocurrido en estos meses.

Publicidad

En relación a dicho acontecimiento que es inminente, el argentino manifestó: “Hemos apostado todo al año 2026, así que esas son las buenas noticias”. Inmediatamente más tarde, el ex Williams Racing sostuvo: “Seguimos siendo cautelosos, mejorando lo que necesitábamos mejorar y estamos trabajando en ello. Esperamos hacerlo mucho mejor el próximo año”.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

El ambicioso pronóstico de Gabriel Batistuta para la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Me da mucha seguridad”

ver también

El ambicioso pronóstico de Gabriel Batistuta para la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Me da mucha seguridad”

DATOS CLAVE

  • El Gran Premio de Abu Dhabi es la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, definiendo el Campeonato entre Verstappen, Norris y Piastri.
  • El protagonista Franco Colapinto confesó que su favorito para ganar el título es Max Verstappen, porque fue el que “mejor pilotó esta temporada” y el “más consistente“.
  • Colapinto (Alpine) argumentó que Verstappen es el “piloto más fuerte de los tres” y por eso tiene cuatro títulos mundiales.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Mientras Colapinto reveló detalles íntimos de su llegada a la F1, Pierre Gasly hizo una inesperada declaración: “No lo voy a extrañar”
FÓRMULA 1

Mientras Colapinto reveló detalles íntimos de su llegada a la F1, Pierre Gasly hizo una inesperada declaración: “No lo voy a extrañar”

El veredicto de Franco Colapinto sobre la polémica con Kimi Antonelli en el GP de Qatar: “No es muy justo”
FÓRMULA 1

El veredicto de Franco Colapinto sobre la polémica con Kimi Antonelli en el GP de Qatar: “No es muy justo”

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi de la Fórmula 1

Gallardo desea tener a Ascacibar para que acompañe a Castaño
River Plate

Gallardo desea tener a Ascacibar para que acompañe a Castaño

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo