Los puntajes 1×1 de Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025: jugador por jugador

Agustín Marchesín (5): casi no le llegaron al arquero y en el gol de Maravilla Martínez no se la jugó a cortar el centro, por lo que nada pudo hacer ante el cabezazo prácticamente al lado suyo. En definitiva, discreto partido del guardameta del Xeneize que no pudo conseguir una nueva valla invicta.

Juan Barinaga (5,5): desapercibido en ataque, cumplidor en defensa. A base de esfuerzo, prácticamente no sufrió por su costado contra un siempre picante Vergara, por lo que aprobó en su principal rol. Sin embargo, su nulo aporte en lo ofensivo le resta en el puntaje final.

Lautaro Di Lollo (5): un tanto errático con pelota y se salvó de cometer un grave error en el primer tiempo. En los duelos contra Maravilla Martínez no estuvo tan efectivo como en los últimos partidos en los que fue figura y se notó la falta de solidez y la buena salida que brillaron por su ausencia esta noche.

Ayrton Costa (6): a pura garra, corazón y empuje, fue uno de los puntos altos de Boca a lo largo del encuentro. De buen partido en lo defensivo y atrevido pero con inteligencia con pelota, el zaguero volvió a estar a la altura. Sin embargo, su actuación se manchó al perder el duelo aéreo con Maravilla Martínez en el gol de Racing.

Lautaro Blanco (5): discreto partido del lateral. Lejos de su mejor versión que acostumbró, se dedicó más a defender que a generar peligro por el sector izquierdo y cuando lo hizo no pesó lo suficiente. Así, acumuló otro desempeño en un nivel moderado y sin resaltar en ninguna fase del juego.

Carlos Palacios (6): apenas algunas apariciones aisladas y poco determinantes, el chileno se mantuvo en la misma sintonía que en los últimos meses. Pinceladas que ilusionan pero terminan en jugadas lejos del arco rival, por lo que su importancia sobre el campo de juego no fue el pretendido para la posición que ocupa.

Leandro Paredes (5,5): poco participativo por mérito de Racing, el capitán de Boca no pesó en el juego. Cumplió en campo propio y apenas unos pocos pases en campo rival que sirvieron para romper líneas pero se reflejaron de cara al arco de Cambeses. El campeón del mundo suma otro cotejo en el que no muestra su mejor nivel.

Milton Delgado (5,5): corrió, metió e intentó jugar. En su juego habitual, el volante central se dedicó a lo suyo y no se salió del libreto. En un compromiso individual muy complicado por ser la zona que mejor ocupa Racing, el juvenil no pudo convertirse en el dueño del mediocampo ni asociarse con Paredes.

Exequiel Zeballos (6,5): mientras estuvo en cancha, el mejor de Boca sin dudas. A base de múltiples gambetas indescifrables, el Changuito se lució recostado sobre el sector izquierdo y provocó tres amonestaciones en los jugadores de Racing que no podían pararlo sin cometerle infracción. A los 70 minutos, Úbeda lo reemplazó.

Exequiel Zeballos durante el duelo entre Boca y Racing. (Getty Images)

Miguel Merentiel (5): la Bestia no pesó. Muy poco participativo, aislado y con flojas apariciones cuando le llegó, el delantero uruguayo no le dio al equipo lo que pretendía. Así las cosas, el atacante charrúa no llegó a aprobar y dejó gusto a poco en los simpatizantes con sus intervenciones.

Milton Giménez (3): errático y a contratiempo de todos sus compañeros. Perdió prácticamente todos los duelos y sus participaciones derivaron en malas decisiones. De esta manera, el centrodelantero volvió a tener un flojo rendimiento individual y fue el más apuntado por los hinchas.

Ingresaron

Alan Velasco (5): entró por el Changuito Zeballos que era el mejor de la cancha e inmediatamente llegó el gol de Racing. Además, casi no tocó pelotas en el último tercio y su puñado de intervenciones no aportaron lo suficiente en ataque, sumando otro cotejo notablemente discreto en su regreso de la lesión en la rodilla.

Rodrigo Battaglia (-): jugó muy pocos minutos para ser evaluado.