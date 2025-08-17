Es tendencia:
Los puntajes de Boca ante Independiente Rivadavia: Di Lollo fue figura y hubo dos aplazados

El Xeneize lo ganó en Mendoza y cortó la peor racha de su historia sin triunfos.

Por Agustín Vetere

La formación de Boca ante Independiente Rivadavia.
Agustín Marchesín (4): Tuvo un primer tiempo para el olvido, con inseguridad y repleto de imprecisiones. Poca participación en la segunda parte.

Juan Barinaga (5): De menor a mayor. Perdió con Villa en la primera parte y luego se mostró más sólido.

Lautaro Di Lollo (7): Partidos sin sobresaltos para el primer central, de lo más destacado de la defensa.

Mauricio Pellegrino (5): Tuvo tramos flojos en la primera parte, pero se acomodó para defender la ventaja.

Lautaro Blanco (5): No logró escalar al ataque en esta oportunidad. Le tocó una labor más defensiva.

Brian Aguirre (5): Encadenó una nueva titularidad, pero dio un paso atrás con lo que había mostrado. Le costó sacarse defensores de encima esta vez.

Rodrigo Battaglia (6): Se sintió cómodo de vuelta en el mediocampo y sirvió para que se suelte Paredes.

Leandro Paredes (6): Provocó el primer gol de Boca con la fortuna de un desvío en el área. Sin destacar, repartió juego en el medio.

Carlos Palacios (3): Pésimo retorno al equipo. Lento para mover la pelota. No aportó cambios de ritmo.

Miguel Merentiel (4): Aportó su habitual entrega y algún que otro intento de destello con la pelota en los pies, pero no se lo vio cómodo al lado de Cavani.

Edinson Cavani (2): Volvió a errar un gol insólito en la jugada más clara de Boca. Fue reemplazado en el complemento.

INGRESARON

Exequiel Zeballos (6): Falló una jugada clara en su primera intervención, pero compensó con el gol para liquidar el trámite.

Milton Giménez (6): Entró bien y fue de gran ayuda para cerrar el partido con una asistencia.

Williams Alarcón (6): Buen ingreso del chileno para cuidar la ventaja en el mediocampo.

Alan Velasco (6): Otro de los cambios que ayudaron a Boca a sostener la diferencia. Gol de desahogo como premio.

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

