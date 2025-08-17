Los puntajes de Boca ante Independiente Rivadavia: Di Lollo fue figura y hubo dos aplazados

Agustín Marchesín (4): Tuvo un primer tiempo para el olvido, con inseguridad y repleto de imprecisiones. Poca participación en la segunda parte.

Juan Barinaga (5): De menor a mayor. Perdió con Villa en la primera parte y luego se mostró más sólido.

Lautaro Di Lollo (7): Partidos sin sobresaltos para el primer central, de lo más destacado de la defensa.

Mauricio Pellegrino (5): Tuvo tramos flojos en la primera parte, pero se acomodó para defender la ventaja.

Lautaro Blanco (5): No logró escalar al ataque en esta oportunidad. Le tocó una labor más defensiva.

Brian Aguirre (5): Encadenó una nueva titularidad, pero dio un paso atrás con lo que había mostrado. Le costó sacarse defensores de encima esta vez.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Battaglia (6): Se sintió cómodo de vuelta en el mediocampo y sirvió para que se suelte Paredes.

Leandro Paredes (6): Provocó el primer gol de Boca con la fortuna de un desvío en el área. Sin destacar, repartió juego en el medio.

Carlos Palacios (3): Pésimo retorno al equipo. Lento para mover la pelota. No aportó cambios de ritmo.

Publicidad

Publicidad

Miguel Merentiel (4): Aportó su habitual entrega y algún que otro intento de destello con la pelota en los pies, pero no se lo vio cómodo al lado de Cavani.

Edinson Cavani (2): Volvió a errar un gol insólito en la jugada más clara de Boca. Fue reemplazado en el complemento.

INGRESARON

Exequiel Zeballos (6): Falló una jugada clara en su primera intervención, pero compensó con el gol para liquidar el trámite.

Publicidad

Publicidad

Milton Giménez (6): Entró bien y fue de gran ayuda para cerrar el partido con una asistencia.

Williams Alarcón (6): Buen ingreso del chileno para cuidar la ventaja en el mediocampo.

Alan Velasco (6): Otro de los cambios que ayudaron a Boca a sostener la diferencia. Gol de desahogo como premio.

ver también No se vio en TV: la polémica reacción de Edinson Cavani cuando salió reemplazado en Independiente Rivadavia vs. Boca