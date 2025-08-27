Es tendencia:
Malas noticias para Boca: una pieza clave sufrió una molestia y es duda para enfrentar a Aldosivi

El mediocampista sufrió una sobrecarga muscular en la práctica y será evaluado en los próximos días.

Por Marco D'arcangelo

El equipo de Boca en la derrota ante Atlético Tucumán.
© Getty ImagesEl equipo de Boca en la derrota ante Atlético Tucumán.

Boca volvió a los entrenamientos de cara al partido contra Aldosivi como visitante por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura, y en la práctica de este miércoles se encendieron las alarmas debido a un problema físico que sufrió un futbolista importante como lo es Rodrigo Battaglia.

Según pudo saber Bolavip, el mediocampista central sufrió una sobrecarga muscular, por lo que no pudo terminar la práctica junto al resto de sus compañeros y en el correr de los días será evaluado por el cuerpo médico de la institución para determinar si podrá estar presente ante el Tiburón.

De esta manera, el futbolista tendrá hasta el sábado para recuperarse de la mejor manera, ya que ese día Miguel Ángel Russo dará la lista de convocados para viajar a Mar del Plata. En caso de responder de la mejor manera, estará presente y volverá a ser titular en la mitad de cancha. 

Por otro lado, si no responde en óptimas condiciones, podría ser suplente o bien quedar fuera de la lista de convocados. Si esto llega a suceder, su reemplazante en la mitad de cancha saldría de Milton Delgado o Williams Alarcón, jugadores que suelen entrar desde el banco de suplentes. 

Marco Pellegrino también se perderá el partido contra Aldosivi

El defensor central que llegó en el último mercado de pases sufrió una lesión muscular de Grado II del obturador externo izquierdo, por lo que tendrá para por lo menos dos o tres semanas de recuperación y como consecuencia de esto no podrá viajar a Mar del Plata con la delegación.

Quien ingresará en su lugar para formar la zaga central junto a Lautaro Di Lollo será Ayrton Costa, que se recuperó de un desgarro que sufrió ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes y que no sumó minutos en las primeras seis fechas del Torneo Clausura. 

