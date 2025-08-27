Barinaga habló de la importancia de Paredes y la charla interna que cambió la realidad de Boca: “Esa parte nos faltaba”

Boca consiguió ante Banfield su segunda victoria consecutiva en el Clausura 2025 y la primera en condición de local desde que Miguel Ángel Russo inició su tercer ciclo como entrenador, lo que le permitió escalar hasta la quinta posición de la Zona A, tres puntos por debajo del líder Estudiantes, y volver a ilusionarse con la posibilidad de pelear por un título que a estas alturas ya es urgente para el plantel y para el club.

Juan Barinaga, el lateral por derecha que afianzó el DT, dio gran importancia a la llegada de Leandro Paredes para comenzar a corregir un rumbo que parecía haberse perdido ya durante la primera mitad del año y también a la charla interna que mantuvo el grupo de futbolistas después de la derrota ante Huracán por la tercera fecha, a la que ya habían hecho referencia otros jugadores.

“Leandro (Paredes) vino con una mentalidad de unión y de fortalecer el grupo que ayudó muchísimo. Esa parte nos faltaba y la incorporó él. Te da consejos que necesitas escuchar, y que te lo diga él, te pega más fuerte. Prestas atención cuando te habla. A mi me ayudó mucho. Siempre que me dijo algo traté de replicarlo en la cancha”, dijo en diálogo con Radio Continental sobre el campeón del mundo que decidió volver al Xeneize, procedente de Roma.

Sobre la charla que terminó de cambiar la realidad de Boca, explicó: “Contra Huracán fue un golpe durísimo porque nunca pudimos encontrar el juego y fue el partido donde más superados nos sentimos. Fue un quiebre y a veces en todos los planteles es necesario. Fue fundamental para que nos sentemos, charlemos. Rodri (Battaglia) ya lo dijo, tuvimos una charla muy positiva y nos hizo cambiar la mentalidad. Contra Racing, por más que no jugamos el mejor partido, adentro de la cancha había una energía distinta”.

Barinaga acumula tres partidos consecutivos como titular por el lateral derecho. (Foto de Getty).

Y agregó: “Llegamos al acuerdo de que era todo mental. Lo fundamental de todo era salir a ganar. Somos Boca, tenemos la camiseta más pesada y la mentalidad fue esa, no importa la racha ni el momento, todos los partidos van a ser finales y nos van a jugar al 120 por ciento. El equipo cambió la mentalidad, por sobre cualquier otro aspecto futbolístico”.

Tras el empate ante Racing en que el Xeneize ya había comenzado a dar signos de recuperación llegó el primer triunfo ante Independiente Rivadavia de Mendoza, 3-0 en condición de visitante, y la más reciente victoria 2-0 sobre Banfield. En busca de dar continuidad a la racha, Boca visitará a Aldosivi en Mar del Plata el próximo domingo 31 de agosto, desde las 14.30.

La competencia por el puesto

Juan Barinaga también habló de la difícil competencia que mantiene en su puesto, pese a que la balanza se parece haber inclinado a su favor en la consideración de Miguel Ángel Russo. “Poder ganarte un lugar en Boca es festejo porque es muy difícil. Hay mucho nivel. Luis (Advíncula) y Luqui (Blondel) son dos animales, que están en su selección todo el tiempo, es difícil competir contra ellos. No te podés relajar un segundo, porque son detalles que tenés que mejorar y jugadores de esta jerarquía te pasan por arriba”, destacó.