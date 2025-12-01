Es tendencia:
logotipo del encabezado
Toti Pasman

Marchesín sostiene a Boca y hoy es el baluarte de un equipo de Úbeda que cada vez está más cerca del título

El arquero del Xeneize fue la gran figura en la victoria contra Talleres por los octavos de final y repitió su nivel en el triunfo ante Argentinos para meterse en semis.

Por Toti Pasman

Seguí a Bolavip en Google!
Agustín Marchesín creció a pasos agigantados en Boca.
© GettyAgustín Marchesín creció a pasos agigantados en Boca.

Agustín Marchesín sostiene a Boca Juniors. De hecho, el equipo de Claudio Úbeda arrancó su camino en las instancias de eliminación directa del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional pasando a Talleres de Córdoba por el penal que atajó su arquero y porque fue figura en se duelo de los octavos de final.

Ahora, el Xeneize está entre los cuatro mejores del certamen doméstico gracias a la soberbia actuación que brindó Marchesín frente a Argentinos Juniors en la Bombonera, por los cuartos de final. Otra vez, el 1 de Boca fue el hombre más destacado del partido.

Agustín Marchesín, arquero de Boca. (Foto: Prensa Boca)

Agustín Marchesín, arquero de Boca. (Foto: Prensa Boca)

Así como le pegamos cuando se borró de los penales contra Alianza Lima y así como lo criticamos por aquel gol de tiro libre de Franco Mastantuono en un Superclásico, el cual lo terminó marcando, hoy hay que decir que es el baluarte del Boca de Úbeda.

Me lo dijo Juan Amador Sánchez la semana pasada: “Este Boca me hace acordar al Boca del Toto Lorenzo”. No tiene la pelota, no te ataca, pero te llega con un tiro libre o con un córner, te hace un gol y después no se lo empatás. Te gana.

Publicidad

Boca está a dos partidos de ser el gran campeón del Clausura y Úbeda está más cerca de seguir como director técnico del conjunto de La Ribera.

Tras la eliminación ante Boca, Hernán López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: “Boludos de turno”

ver también

Tras la eliminación ante Boca, Hernán López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: “Boludos de turno”

Encuesta

¿Podrá Boca ganar el Clausura?

YA VOTARON 0 PERSONAS

toti pasman
Toti Pasman

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones
Fútbol Argentino

Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones

Qué pasa si Barracas Central gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué pasa si Barracas Central gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Ander Herrera es duda para la semifinal del Torneo Clausura
Boca Juniors

Ander Herrera es duda para la semifinal del Torneo Clausura

Inesperado revés para Barracas Central y Chiqui Tapia: el pedido urgente para evitar un daño económico de Conmebol
Copa Sudamericana

Inesperado revés para Barracas Central y Chiqui Tapia: el pedido urgente para evitar un daño económico de Conmebol

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo