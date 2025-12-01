Marchesín sostiene a Boca y hoy es el baluarte de un equipo de Úbeda que cada vez está más cerca del título

Agustín Marchesín sostiene a Boca Juniors. De hecho, el equipo de Claudio Úbeda arrancó su camino en las instancias de eliminación directa del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional pasando a Talleres de Córdoba por el penal que atajó su arquero y porque fue figura en se duelo de los octavos de final.

Ahora, el Xeneize está entre los cuatro mejores del certamen doméstico gracias a la soberbia actuación que brindó Marchesín frente a Argentinos Juniors en la Bombonera, por los cuartos de final. Otra vez, el 1 de Boca fue el hombre más destacado del partido.

Agustín Marchesín, arquero de Boca. (Foto: Prensa Boca)

Así como le pegamos cuando se borró de los penales contra Alianza Lima y así como lo criticamos por aquel gol de tiro libre de Franco Mastantuono en un Superclásico, el cual lo terminó marcando, hoy hay que decir que es el baluarte del Boca de Úbeda.

Me lo dijo Juan Amador Sánchez la semana pasada: “Este Boca me hace acordar al Boca del Toto Lorenzo”. No tiene la pelota, no te ataca, pero te llega con un tiro libre o con un córner, te hace un gol y después no se lo empatás. Te gana.

Publicidad

Publicidad

Boca está a dos partidos de ser el gran campeón del Clausura y Úbeda está más cerca de seguir como director técnico del conjunto de La Ribera.

ver también Tras la eliminación ante Boca, Hernán López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: “Boludos de turno”