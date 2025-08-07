Pese a la presencia de Maravilla Martínez, Gustavo Costas tiene 3 dudas para que Racing visite a Boca

Después de lo que fue la goleada frente a Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina, en Racing tienen como foco más cercano lo que será el clásico del sábado frente a Boca, donde Gustavo Costas volverá a utilizar a Adrián Martínez.

Como había sido expulsado en los 16avos de final contra San Martín de San Juan, el gran goleador de la Academia se perdió el primero de la gran seguidilla de partidos que se le viene al elenco de Avellaneda. Y lejos de querer preservarlo para la Copa Libertadores, ya que el martes 12 de agosto visitará a Peñarol por los octavos de final, Costas lo pondrá desde el inicio.

En lo que fue la práctica de este jueves, el entrenador realizó un ensayo de fútbol, donde hubo algunas modificaciones con respecto a lo que fue la alineación ante el Malevo, pero también se produjeron varios cambios durante el trabajo, por lo que quedó con ciertas dudas para definir quiénes serán los titulares.

Todavía no está claro que ataje Gabriel Arias, quien quiere estar tras el desgarro que sufrió el pasado 20 de julio ante Belgrano, pero lo definirán a último momento. Más allá de la presencia o no del capitán, en el mediocampo hay una batalla entre Martín Barrios y Richard Sánchez, como así también entre Gabriel Rojas e Ignacio Rodríguez.

En la zona ofensiva, también hay incertidumbre respecto a quiénes formarán parte del tridente. Si bien estará Maravilla Martínez, en la banda derecha se mantendrá Tomás Conechny, quien tuvo su primera titularidad en la Copa Argentina y dejó una buena impresión. Pero del otro costado está la incógnita entre Duván Vergara y Ramiro Degregorio.

Durante la jornada del viernes, donde se llevará a cabo el último entrenamiento antes de afrontar el clásico en Brandsen 805, Gustavo Costas definirá quiénes serán los titulares de la Academia, y posterior a ello se dará a conocer la lista de convocados.



La posible formación de Racing vs. Boca por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Martín Barrios o Richard Sánchez, Gabriel Rojas o Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara o Ramiro Degregorio.

DT: Gustavo Costas.

Los próximos partidos de Racing

Torneo Clausura, fecha 4: Boca vs. Racing – sábado 9 de agosto, 16:30 horas.

– sábado 9 de agosto, 16:30 horas. Copa Libertadores, octavos de final: Peñarol vs. Racing (V) – martes 12 de agosto, 21:30 horas.

vs. Racing (V) – martes 12 de agosto, 21:30 horas. Torneo Clausura, fecha 5: Racing vs. Tigre (L) – viernes 15 de agosto, 21:00.

(L) – viernes 15 de agosto, 21:00. Copa Libertadores, octavos de final: Racing vs. Peñarol (L) – martes 19 de agosto, 21:30 horas.

(L) – martes 19 de agosto, 21:30 horas. Torneo Clausura, fecha 6: Argentinos Juniors vs. Racing (V) – domingo 24 de agosto, 16:00.

Todos los lesionados de Racing

Matías Zaracho : sufrió un desgarro grado 2 en el recto anterior izquierdo.

: sufrió un desgarro grado 2 en el recto anterior izquierdo. Gabriel Arias : desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

: desgarro en el bíceps femoral izquierdo. Bruno Zuculini : desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

: desgarro en el bíceps femoral izquierdo. Gastón Martirena: desgarro en el recto anterior derecho.