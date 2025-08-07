Siguen las malas noticias para Russo: nuevo lesionado en Boca en la previa del clásico ante Racing

Luego de aquel recordado empate ante Auckland City por el Mundial de Clubes, Boca entró en una tremenda crisis futbolística de la que no puede salir. Acumuló dos empates contra Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe, luego quedó eliminado de la Copa Argentina y viene de perder frente a Huracán. En ese contexto, volvió a recibir una mala noticia antes de un clásico.

Este sábado y a partir de las 16:30, el Xeneize recibe a Racing en La Bombonera y Miguel Ángel Russo empezó a diagramar el equipo titular para intentar dar vuelta el flojo presente que atraviesa desde hace tiempo. Sin embargo, en el entrenamiento matutino de este jueves ocurrió un suceso que no estaba en los planes de nadie y complica los planes de los próximos encuentros.

Lo cierto es que en la práctica de esta mañana, Tomás Belmonte sintió una molestia y debió abandonar la cancha antes de lo previsto. Por precaución y también por el fuerte dolor que tenía en el momento, el mediocampista se retiró junto a los médicos y se realizó los estudios pertinentes. Pero claro, los resultados no fueron nada alentadores, sino que prácticamente todo lo contrario.

A través de la cuenta oficial en las redes sociales, Boca reveló el parte médico. “Sufrió una lesión muscular grado III en el isquiotibial derecho”, sostuvo el posteo que emitió la institución para dar a conocer públicamente el hecho desafortunado. De esta manera, Toto tendrá una recuperación aproximada que va de 6 semanas a 8 semanas, aunque depende de la evolución.

Si bien Belmonte no iba a ser titular para enfrentar a la Academia este fin de semana, sí es una de las primeras variantes que tiene en cuenta el entrenador en la mitad de la cancha. De hecho, bajo la conducción de Russo estuvo desde el arranque en reiteradas ocasiones, como en el duelo ante Bayern Múnich en Estados Unidos y el más reciente contra Huracán por el ámbito doméstico.

Los números de Tomás Belmonte en Boca

Desde su arribo a mediados de 2024 por un desembolso de 3,5 millones de dólares procedente de Toluca, Tomás Belmonte disputó un total de 37 compromisos oficiales en Boca. En ese lapso, le convirtió un gol a Vélez por Copa Argentina, no tiene asistencias y además recibió 5 tarjetas amarillas. Hasta el momento, Toto no consiguió ningún título colectivo en el Xeneize.

