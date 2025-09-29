Cristian Traverso destrozó a un titular de Boca tras la derrota ante Defensa y Justicia: “Te aviso que te van a sacar”

Cuando parecía que Boca había encontrado oxígeno tras una seguidilla de resultados positivos, todo volvió a complicarse. El equipo volvió a ser observado de reojo luego de dos empates al hilo (vs. Rosario Central y Central Córdoba) y la reciente derrota ante Defensa y Justicia. Una actuación que encendió nuevamente las alarmas en el Xeneize y motivó a que una voz de peso del club, como Cristian Traverso, analizara el encuentro con crudeza.

En su canal de YouTube, Traverso realizó un contundente descargo y, dentro de un descontento panorama, sorprendió al apuntar contra un nombre en particular: Brian Aguirre. “Tuvo una tardecita, mamita”, expresó el actual analista sobre el habitual extremo titular en el ciclo Russo.

Y redobló la apuesta al lanzarle una advertencia directa. “Brian, metete porque te van a sacar, te aviso. Perdió cosas, confianza… No sé qué perdió, pero en estos últimos tres partidos no mostró lo que había arrancado en aquel miniciclo donde Boca empezaba a ganar”, sentenció Traverso, anhelando que el jugador recupere la versión mostrada en cancha semanas atrás.

Además, Traverso aprovechó para enviar un mensaje global al resto del plantel. “No se relajen porque hay cosas que se pueden defender y otras que no. Tres partidos con tres rivales ganables. Ahora, de estos famosos miniciclos, sacamos dos puntos y estamos abajo de Argentinos en la tabla anual. No le demos de comer a todos”, concluyó, visiblemente fastidiado por las últimas actuaciones del equipo.

Brian Aguirre, jugador de Boca (Getty Images).

Los números de Brian Aguirre

A nivel estadístico, Brian Aguirre es uno de los habituales titulares dentro del equipo de Russo. Tras un primer semestre donde sumó escasos minutos, el DT le dio la oportunidad de recuperar rodaje al incluirlo desde el arranque justo cuando Boca comenzó a olvidar aquella racha negativa de 12 partidos sin ganar. Desde entonces, Aguirre no salió más del equipo y ya lleva siete titulares consecutivas, durante las cuales entregó dos asistencias.

Publicidad

Publicidad

En referencia a la confianza que recibe del DT, el periodista Facundo Pérez reveló semanas atrás en DSports Radio: “En esto de bancar a jugadores, Russo no lo puso en sus primeros partidos, pero le dio la confianza cuando vio que el equipo no se ensamblaba en el lado derecho. Hoy es uno de los inamovibles en la mitad de la cancha”.

Mientras tanto, Boca enfrenta las miradas y especulaciones poniendo el foco en la próxima fecha, cuando recibirá a Newell’s con el objetivo de escalar puestos en el Torneo Clausura (6°) y de recuperar posiciones en la tabla anual (4°).

ver también Se reveló cómo fue el cruce entre Paredes y Baliño que pudo terminar en la expulsión del jugador de Boca por insultos