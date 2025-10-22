Mientras Agustín Marchesín es cuestionado, el sorpresivo guiño de Nacho Arce a Boca

Ignacio Arce es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en la actualidad. Sus enormes actuaciones no solo ubican a Deportivo Riestra en la cima de la Zona B, sino que lo convirtieron en el segundo arco menos vencido del Torneo Clausura, únicamente por detrás de Rosario Central.

En un ping pong de preguntas y respuestas con AFA Estudio, el golero no tuvo dudas a la hora de mencionar el mejor estadio donde jugó: “La Bombonera“. Además, aseguró que su mejor atajada fue ante Edinson Cavani y que el mejor delantero que enfrentó fue el Pipa Benedetto “cuando estaba en Boca” en la Copa Argentina 2018, cuando él atajaba en San Martín de Tucumán.

El actual arquero de Deportivo Riestra visitó el Alberto J. Armando en dos oportunidades. La primera fue en 2023, en una derrota 3 a 1 cuando representaba a Platense. La segunda fue en 2024, en el recordado 1 a 1 entre el Malevo y el Xeneize por la Liga Profesional.

La confianza que los hinchas del Malevo tienen en su arquero contrasta con lo que sucede en Boca, donde Agustín Marchesín es uno de los principales señalados por el irregular andar del equipo. En un momento donde el arco del equipo de la Ribera genera dudas, las palabras de Arce suenan como un fuerte guiño.

Nacho Arce, un hincha de River respetuoso con Boca

No es la primera vez que Arce suelta un elogio para el estadio de Boca Juniors y su gente. Meses atrás, en una entrevista con TyC Sports, soltó: “Soy de River, pero no de esos hinchas termos. A Boca me iría por la hinchada, ja. Uno de chico siempre sueña con esas cosas. Lo que a mí me pasó en La Bombonera fue un cambio rotundo para mi carrera porque me destaqué muchísimo”.

“Intento ir paso a paso, porque la ansiedad me ha superado y he fallado. Me gustan mucho las hinchadas, y La Bombonera me llamó la atención. Algo te genera, se siente”, aseguró el arquero.

Los números de Nacho Arce en Riestra

Desde su arribo a mediados de 2023, Ignacio Arce lleva disputados un total de 94 partidos de carácter oficial con la camiseta de Deportivo Riestra. Hasta el momento, le convirtieron 75 goles y logró mantener la valla invicta en 48 oportunidades. Además, le mostraron apenas 8 tarjetas amarillas.

