Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Mientras Agustín Marchesín es cuestionado, el sorpresivo guiño de Nacho Arce a Boca

El arquero de Deportivo Riestra se despachó con un enorme cumplido para el Xeneize.

Por Joaquín Alis

El sorpresivo guiño de Nacho Arce a Boca
© Getty ImagesEl sorpresivo guiño de Nacho Arce a Boca

Ignacio Arce es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en la actualidad. Sus enormes actuaciones no solo ubican a Deportivo Riestra en la cima de la Zona B, sino que lo convirtieron en el segundo arco menos vencido del Torneo Clausura, únicamente por detrás de Rosario Central.

En un ping pong de preguntas y respuestas con AFA Estudio, el golero no tuvo dudas a la hora de mencionar el mejor estadio donde jugó: “La Bombonera“. Además, aseguró que su mejor atajada fue ante Edinson Cavani y que el mejor delantero que enfrentó fue el Pipa Benedetto “cuando estaba en Boca” en la Copa Argentina 2018, cuando él atajaba en San Martín de Tucumán.

El actual arquero de Deportivo Riestra visitó el Alberto J. Armando en dos oportunidades. La primera fue en 2023, en una derrota 3 a 1 cuando representaba a Platense. La segunda fue en 2024, en el recordado 1 a 1 entre el Malevo y el Xeneize por la Liga Profesional.

La confianza que los hinchas del Malevo tienen en su arquero contrasta con lo que sucede en Boca, donde Agustín Marchesín es uno de los principales señalados por el irregular andar del equipo. En un momento donde el arco del equipo de la Ribera genera dudas, las palabras de Arce suenan como un fuerte guiño.

Nacho Arce, un hincha de River respetuoso con Boca

No es la primera vez que Arce suelta un elogio para el estadio de Boca Juniors y su gente. Meses atrás, en una entrevista con TyC Sports, soltó: “Soy de River, pero no de esos hinchas termos. A Boca me iría por la hinchada, ja. Uno de chico siempre sueña con esas cosas. Lo que a mí me pasó en La Bombonera fue un cambio rotundo para mi carrera porque me destaqué muchísimo”.

“Intento ir paso a paso, porque la ansiedad me ha superado y he fallado. Me gustan mucho las hinchadas, y La Bombonera me llamó la atención. Algo te genera, se siente”, aseguró el arquero.

Publicidad

Los números de Nacho Arce en Riestra

Desde su arribo a mediados de 2023, Ignacio Arce lleva disputados un total de 94 partidos de carácter oficial con la camiseta de Deportivo Riestra. Hasta el momento, le convirtieron 75 goles y logró mantener la valla invicta en 48 oportunidades. Además, le mostraron apenas 8 tarjetas amarillas.

Otro resultado complicó a Boca: así están los cruces de 8vos del Torneo Clausura 2025

ver también

Otro resultado complicó a Boca: así están los cruces de 8vos del Torneo Clausura 2025

La Justicia dictaminó la sentencia final contra Sebastián Villa por la causa de abuso sexual

ver también

La Justicia dictaminó la sentencia final contra Sebastián Villa por la causa de abuso sexual

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Chicanas y gastes entre Arce y Merlos después del blooper en Riestra vs. Instituto: “Fueron 12 ellos”
River Plate

Chicanas y gastes entre Arce y Merlos después del blooper en Riestra vs. Instituto: “Fueron 12 ellos”

Le perdió en mitad de cancha: el blooper de Ignacio Arce que terminó en un golazo de Instituto vs. Deportivo Riestra
Fútbol Argentino

Le perdió en mitad de cancha: el blooper de Ignacio Arce que terminó en un golazo de Instituto vs. Deportivo Riestra

Ignacio Arce afirmó ser el mejor argentino del fútbol argentino
Fútbol Argentino

Ignacio Arce afirmó ser el mejor argentino del fútbol argentino

Dos ex Boca llamaron a Fabra para que vaya a jugar con ellos: “Me molestan”
Boca Juniors

Dos ex Boca llamaron a Fabra para que vaya a jugar con ellos: “Me molestan”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo