La Justicia dictaminó la sentencia final contra Sebastián Villa por la causa de abuso sexual

El delantero colombiano que está en Independiente Rivadavia tenía una causa abierta por abuso sexual.

Por Julián Mazzara

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia
© @sebastian14villaSebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia

Noticia en desarrollo…

Sebastián Villa, delantero con pasado en Boca. (Prensa Independiente Rivadavia)

El comunicado de Ni Una Menos tras confirmarse el regreso de Sebastián Villa a Argentina

Sebastián Villa, en 2023, fue condenado por violencia de género y tenía una causa abierta por abuso sexual. En ese contexto, Ni Una Menos repudió la situación su arribo hacia Independiente Rivadavia.

A través de un comunicado, la seccional mendocina de la entidad se pronunció acerca de este hecho: “Rechazamos la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia. Villa fue condenado por violencia de género y sus acciones no deben ser minimizadas”.

Y agregó: “Instamos al club a reconsiderar y demostrar un verdadero compromiso contra la violencia de género“. Un mensaje que no pasó desapercibido en Mendoza, pese a que el presidente de la Lepra ya había avanzado con la contratación del jugador que, actualmente, es la gran figura del plantel liderado por Alfredo Berti.

Julián Mazzara

