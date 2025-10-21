Noticia en desarrollo…

Sebastián Villa, delantero con pasado en Boca. (Prensa Independiente Rivadavia)

El comunicado de Ni Una Menos tras confirmarse el regreso de Sebastián Villa a Argentina

Sebastián Villa, en 2023, fue condenado por violencia de género y tenía una causa abierta por abuso sexual. En ese contexto, Ni Una Menos repudió la situación su arribo hacia Independiente Rivadavia.

A través de un comunicado, la seccional mendocina de la entidad se pronunció acerca de este hecho: “Rechazamos la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia. Villa fue condenado por violencia de género y sus acciones no deben ser minimizadas”.

ver también Independiente Rivadavia repudia a quienes no quieren que Villa juegue: ＂No estamos hablando de un homicidio＂

Y agregó: “Instamos al club a reconsiderar y demostrar un verdadero compromiso contra la violencia de género“. Un mensaje que no pasó desapercibido en Mendoza, pese a que el presidente de la Lepra ya había avanzado con la contratación del jugador que, actualmente, es la gran figura del plantel liderado por Alfredo Berti.