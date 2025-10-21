Otro resultado complicó a Boca: así están los cruces de 8vos del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025 ya entró en etapa de definición y, de a poco, se van confirmando los clasificados para los octavos de final. En la recta final de la fase regular, los equipos luchan para sumar los últimos puntos disponibles con el objetivo de mantenerse con vida en el certamen.

Aunque Boca Juniors tiene pendiente el duelo ante Barracas Central, suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo, los de azul y oro atraviesan un momento complicado. Los resultados de este lunes lo dejaron fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda.

Para colmo, este martes Unión de Santa Fe consiguió una victoria clave por 3-0 ante Defensa y Justicia para meterse entre los 8 primeros de la Zona A, relegando al club de la Ribera al décimo puesto, fuera de los octavos de final por el momento.

Los dirigidos por Claudio Úbeda también estarán atentos este miércoles al cierre de la fecha 13 cuando Huracán y Central Córdoba se vean las caras en Parque Patricios. Una victoria del Globo dejaría al Xeneize en la undécima posición de la Zona A.

Así están los cruces de octavos de final

Estudiantes de La Plata vs. Atlético Tucumán

Unión de Santa Fe vs. San Martín de San Juan

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

Argentinos Juniors vs. River Plate

Deportivo Riestra vs. Tigre

Lanús vs. Barracas Central

Vélez Sarsfield vs. Belgrano

Rosario Central vs. Central Córdoba

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores 2026

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 59 28 36:14 22 16 11 1 2 River Plate (LIBERTADORES) 52 29 41:21 20 14 10 5 3 Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB) 51 29 39:19 20 14 9 6 4 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 51 29 31:16 15 13 12 4 5 Boca Juniors (SUDAMERICANA) 50 28 43:21 22 14 8 6 6 Racing Club (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 28:20 8 12 10 7 8 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 46 29 25:20 5 12 10 7 9 Tigre (SUDAMERICANA) 45 29 31:23 8 12 9 8 10 Barracas Central 44 28 35:31 4 11 11 6 11 Huracán 43 28 25:22 3 11 10 7 12 Estudiantes de La Plata 42 29 33:32 1 11 9 9

Publicidad

Publicidad

La tabla del Torneo Clausura 2025

ver también Historial absoluto para River ante Boca: el árbitro que suena para dirigir el Superclásico del Torneo Clausura 2025