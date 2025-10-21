Es tendencia:
Otro resultado complicó a Boca: así están los cruces de 8vos del Torneo Clausura 2025

Unión de Santa Fe venció a Defensa y Justicia y complicó aún más al Xeneize de cara a la clasificación.

Por Agustín Vetere

La pelota del Torneo Clausura.
El Torneo Clausura 2025 ya entró en etapa de definición y, de a poco, se van confirmando los clasificados para los octavos de final. En la recta final de la fase regular, los equipos luchan para sumar los últimos puntos disponibles con el objetivo de mantenerse con vida en el certamen.

Aunque Boca Juniors tiene pendiente el duelo ante Barracas Central, suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo, los de azul y oro atraviesan un momento complicado. Los resultados de este lunes lo dejaron fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda.

Para colmo, este martes Unión de Santa Fe consiguió una victoria clave por 3-0 ante Defensa y Justicia para meterse entre los 8 primeros de la Zona A, relegando al club de la Ribera al décimo puesto, fuera de los octavos de final por el momento.

Los dirigidos por Claudio Úbeda también estarán atentos este miércoles al cierre de la fecha 13 cuando Huracán y Central Córdoba se vean las caras en Parque Patricios. Una victoria del Globo dejaría al Xeneize en la undécima posición de la Zona A.

Así están los cruces de octavos de final

  • Estudiantes de La Plata vs. Atlético Tucumán
  • Unión de Santa Fe vs. San Martín de San Juan
  • Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
  • Argentinos Juniors vs. River Plate
  • Deportivo Riestra vs. Tigre
  • Lanús vs. Barracas Central
  • Vélez Sarsfield vs. Belgrano
  • Rosario Central vs. Central Córdoba

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores 2026

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)592836:142216111
2River Plate (LIBERTADORES)522941:212014105
3Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB)512939:19201496
4Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
5Boca Juniors (SUDAMERICANA)502843:21221486
6Racing Club (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)462925:20512107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442835:31411116
11Huracán432825:22311107
12Estudiantes de La Plata422933:3211199
La tabla del Torneo Clausura 2025

