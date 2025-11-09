Mientras se prepara para correr el GP de Brasil, Franco Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River: “No quiero ser mufa”

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca recibe a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, con el condimento de que este partido será clave para ambos equipos, pensando en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores por la tabla anual.

En la previa de este encuentro, mientras se prepara para correr en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, habló con ESPN. Allí, además de palpitar esta nueva carrera, se refirió al clásico que paraliza a toda la Argentina.

“Hay que trabajar para tener un buen día hoy y revertir el finde. Boca obvio, siempre, pero no quiero ser mufa así que no voy a hablar más de este tema. Solamente quiero ver el partido”, fueron las palabras del piloto oriundo de Pilar, quien es reconocido hincha del elenco de la Ribera.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Colapinto habla sobre este Superclásico. Previo a conocerse su renovación de butaca con Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, allí también palpitó el encuentro y hasta se animó a dar un resultado a favor de su equipo.

“Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien”, fueron las palabras del oriundo de Pilar. Además, en tono de broma afirmó que en caso de que la carrera se retrase, no la correrá para poder ver el partido. “Si llegan a retrasar la carrera, yo me bajo”, exclamó en tono jocoso mientras dialogaba con Cadena 3.

Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Brasil

Luego de una qualy en la que no tuvo el mejor rendimiento, el piloto argentino terminó en la posición 18° de la clasificación, por lo que debía largar la carrera de este domingo en ese lugar de la parrilla. Finalmente, por sanción a otros dos corredores, avanzó dos lugares de largada.

El primero en ser sancionado fue Max Verstappen. El piloto de Red Bull cambiará su unidad de potencia, por lo que saldrá desde pitline. Lo mismo pasará con Esteban Ocon, quien también hizo arreglos en su monoplaza, por lo que también tendrá que salir desde los boxes.

