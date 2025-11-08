El ídolo de Boca que calentó el Superclásico al chicanear a River y Gallardo: “Nacieron hijos nuestros”

El Superclásico está cada vez más cerca y la tensión, tanto del lado de Boca como de River, aumenta a medida que se acerca el momento del pitazo inicial. Pero si a la previa le faltaba algún condimento especial, se lo terminó sumando nada menos que una voz de peso de la historia Xeneize, quien palpitó el partido sin filtros y con chicana de por medio.

Esa voz autorizada no es otra que la de Alberto Márcico. En las últimas horas, el ídolo de Boca se refirió al duelo del domingo en La Bombonera y, fiel a su estilo, primero apuntó contra Marcelo Gallardo, debido a los cuestionamientos tras las duras derrotas de River como local. “Está obligado a decir que va a volver a ganar ¿Qué va a decir, que va a seguir perdiendo?“, explicó el Beto en diálogo con El Destape Radio, haciendo alusión a la frase del Muñeco durante su renovación, donde aseveró: “Voy a volver a ganar, vamos a volver a ganar“.

Y agregó: “Es lo que está esperando el hincha de River. ¿Cuánto hace cuánto llegó Gallardo? Un año y medio. En la Copa Libertadores que se iba a jugar en cancha de River y que definió todos los partidos de local, ¿Estaba Gallardo? Este y los campeonatos que ahora quedó afuera River, ¿también estaba Gallardo? Sí. Bueno, ¿y entonces? Le renueva por un año, ¿qué va a decir?“.

Tras el palito, Márcico retomó cierta seriedad y reconoció que el Millonario, tarde o temprano, “seguramente va a volver a ganar“, aunque advirtió que para conseguirlo “va a tener que hacer algún cambio“. No obstante, aún tenía reservada su munición más pesada.

Para terminar de subir la temperatura, Márcico redobló la apuesta con una chicana. Al ser consultado sobre el historial del Superclásico, que favorece a Boca por cuatro partidos, el ídolo Xeneize lanzó: “¿Cómo está el historial?… Nacieron hijos nuestros“.

Beto Márcico, gloria de Boca.

Publicidad

Publicidad

El factor especial que pone en juego el Superclásico

Más allá de la chicana del Beto durante la previa, lo cierto es que el cruce entre Boca y River tiene un valor doble para ambos equipos: la clasificación a la Copa Libertadores. En el caso del Xeneize, un triunfo en La Bombonera garantizaría el segundo lugar en la tabla anual y aseguraría el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Además, podría complicar seriamente el futuro de River, que debería conformarse con meterse en el repechaje.

ver también Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025: formaciones, dónde ver y todo lo que hay que saber del Superclásico

ver también A días del Superclásico, todos los escenarios que clasifican y dejan afuera a Boca y River de la Copa Libertadores 2026

Datos clave