Miguel Russo, de alta: así está la salud del DT de Boca luego de otro susto y cuáles son los nuevos pasos a seguir

Tras el empate ante Central Córdoba, el entrenador del Xeneize alarmó a todos al ser hospitalizado nuevamente este lunes.

Por Agustín Vetere

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Este domingo en La Bombonera, Boca Juniors dejó pasar la oportunidad de subirse a la cima de la Zona A del Torneo Clausura y de la tabla anual. Es que el Xeneize manejaba una ventana de dos goles, pero terminó igualando por 2-2 ante Central Córdoba por la novena fecha del certamen.

De esta manera, el combinado azul y oro vuelve a centrarse en la preparación de la semana, dónde ya piensa en la visita a Defensa y Justicia, el próximo sábado. Sin embargo, Miguel Ángel Russo volvió a presentar complicaciones en cuanto a su salud.

Al igual que en la previa al duelo ante Rosario Central, cuando Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieron cargo del trabajo con el plantel en el Boca Predio, Russo vuelve a concentrarse en su salud. Este lunes, el entrenador de 69 años se presentó en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

El DT llegó con signos de debilidad y constataron que tenía un cuadro de deshidratación. Los profesionales decidieron pasarle suero para estabilizarlo y, por la tarde, recibió el alta.

Según pudo saber BOLAVIP, Russo continuará con los chequeos e indicaciones médicas de forma ambulatoria. Se irá a su casa este lunes y regresará a la clínica por la mañana para seguir con el control. Su estado por la mañana definirá si podrá reincorporarse al entrenamiento de la tarde.

Cabe recordar que el equipo tuvo el día libre este lunes luego de lo que fue el empate ante Central Córdoba. A partir de este martes encararán cuatro entrenamientos con el objetivo de conseguir una victoria ante el Halcón en Florencio Varela.

Así está la tabla del Torneo Clausura

