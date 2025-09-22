El enojo de Miguel Russo con un periodista tras el empate de Boca ante Central Córdoba: “Tenés una visión irreal”

Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors cosechó este domingo un empate por 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera. Battaglia y Merentiel anotaron para el local, mientras que Florentín y Gómez lo hicieron para los de De Felippe.

Con este resultado, el Xeneize perdió la oportunidad de treparse a la cima de la Zona A junto a Unión de Santa Fe. En cambio, quedaron a dos unidades del Tatengue. En la misma línea, dejaron pasar la chance de alcanzar a River en lo más alto de la tabla anual.

En ese contexto, Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa y analizó el desenlace del duelo: “Estamos en un buen nivel. Me duele haber empatado hoy, pero es fútbol. Es así. Creo que hicimos un buen partido y en determinado momento cometimos errores. Era un partido que Boca tenía manejado de muchas formas y maneras”.

Además, el entrenador del club de la Ribera explicó por qué hizo solo un cambio: el de Alan Varela por Brian Aguirre: “Es una decisión mía, que me hago cargo de todo”.

Luego, un periodista le señaló que se había visto que el equipo se quedó sin piernas en la mitad de cancha durante el complemento y le consultó si, en caso de volver el tiempo atrás, le hubiera dado ingreso a Williams Alarcón u otro volante.

“Yo digo que vos tenés una visión irreal. ¿Cómo sabés que Boca bajó el nivel? No es así (que perdió la pelota y fue avasallado por los jugadores frescos de Central Córdoba). Es tu opinión, la respeto, pero para mí no es la realidad”, disparó el DT del Xeneize.

Publicidad

Publicidad

La visión de Russo sobre el segundo tiempo de Boca ante Central Córdoba

“No es que retrocedió. Manejó la pelota, la salida. Tuvo buen juego. El fútbol es esto. Hoy en día en el fútbol argentino nadie especula con nada. Todo el mundo cree que te puede ganar”, analizó el entrenador.

Y se extendió: “Uno en La Bombonera gana. No me preguntes cómo ni por qué. Cada vez que jugamos de local hay que ganar, me duele eso. Justo un partido que teníamos acomodado”.

Cuándo es el próximo partido de Boca

El Xeneize regresará a la acción el próximo sábado 27 de septiembre ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se desarrollará desde las 19 en Florencio Varela.

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla del Torneo Clausura

ver también Así están los cruces del Torneo Clausura 2025: el rival de Boca en octavos tras el empate ante Central Córdoba