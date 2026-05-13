Lucas Castromán reaviva el debate y dice que los tres más grandes son Vélez, Boca y River

El exfutbolista ubicó a Vélez en el lugar que en el Fútbol Argentino históricamente ocupó San Lorenzo. Además, apuntó que desde hace un tiempo el Fortín está por encima de Independiente y Racing.

Desde hace un tiempo se discute sobre quiénes son en la actualidad los clubes grandes del Fútbol Argentino. Porque si bien es cierto que a principios de la década del 30 Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo (también Huracán) tuvieron un rol clave para dar el paso hacia el profesionalismo, siendo este aspecto el que se tomó como requisito indispensable para que sean estimados por encima del resto, la historia fue cambiando.

Ya pasó casi un siglo de aquel entonces y otras instituciones con el correr de los años fueron avanzando en la infraestructura de sus sedes, predios y estadios; aumentaron notablemente el número de hinchas y socios; y alcanzaron importantes metas deportivas. Por lo que todo se fue emparejando y es por eso que este tema de quiénes son los grandes merece un replanteo.

Por ejemplo, Vélez Sarsfield es uno de los casos que exige una revisión sobre quiénes deben ser o seguir siendo parte del selecto grupo. Cuenta con instalaciones en el barrio de Liniers que están a la altura de los principales equipos de fútbol del mundo, además de ser el sexto máximo campeón del campeonato de la primera división. Y como si fuera poco, entre otros puntos a favor, en 1994 se coronó campeón del mundo al ganarle la Copa Intercontinental al AC Milan.

Al respecto, el que reavivó el debate fue Lucas Castromán, que en el Fútbol Argentino defendió la camiseta del Fortín, así como también las de Boca y Racing. ”Vélez está dentro de los tres más grandes de Argentina”, señaló en la conversación que mantuvo con los integrantes del programa radial ‘Vélez 670’.

El Turco Asad junto al Turu Flores, Pepe Basualdo, Víctor Sotomayor y Marcelo Gómez levantando la Copa Toyota tras vencer al AC Milan. Foto: Vélez.

En esa misma línea, apuntó que, cuanto menos, debe ser colocado entre el Ciclón, la Academia y el Rojo: ”Hablan de San Lorenzo, Independiente, Racing… Sí, fueron grandes en algún momento. No le voy a sacar méritos a Independiente con las siete Libertadores”.

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Y para cerrar, agregó al Pincha y su propio orden de los equipos más destacados del Fútbol Argentino: ”Para mí los grandes, sin orden, son: Vélez, River, Boca, Independiente y Racing. Y lo sumo a Estudiantes, para mí tiene que estar dentro de los seis grandes; mucho más que San Lorenzo”.

La tabla reconocida por AFA de los clubes con más títulos del Fútbol Argentino (profesionalismo + amateurismo)

Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)

River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)

Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)

Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)

San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)

Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)

Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)

Huracán: 13 títulos (13 locales)

Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)

Newell’s: 9 títulos (9 locales)

Lanús: 8 títulos (5 locales y 3 internacionales)

Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Quilmes: 3 títulos (3 locales)

Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)

Gimnasia: 2 títulos (2 locales)

Banfield: 2 títulos (2 locales)

Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)

Ferro: 2 títulos (2 locales)

Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)

Central Córdoba: 1 título (local)

Platense: 1 título (local)

Chacarita: 1 título (local)

Dock Sud:1 título (local)

Patronato: 1 título (local)

Colón: 1 título (local)

Tigre: 1 título (local)

Atlanta: 1 título (local)

San Martín de Tucumán: 1 título (local)

Nueva Chicago: 1 título (local)

Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)

Central Córdoba: 1 título (local)

Tiro Federal: 1 título (local)

Atlético Tucumán: 1 título (local)

Independiente Rivadavia: 1 título (local)

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En síntesis