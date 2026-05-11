Brilló en Vélez, estuvo a punto de jugar en River y se fue a Europa como una de las caras del futuro de la Selección. Sin embargo, Scaloni no lo incluyó en la prelista y verá el Mundial desde afuera.

Lionel Scaloni confirmó en la mañana de este lunes la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026, que antes del 30 de mayo debe reducir a 26 nombres para que quede definida la nómina de la Albiceleste en la cita mundialista.

Como suele suceder, no tardaron en aparecer las fijas, las sorpresas, los ausentes, las apuestas y los borrados. Esta última denominación puede recibir la, para muchos, sorpresiva ausencia de Valentín Gómez, actual defensor del Betis que no aparece en la prelista y que por ende mirará la Copa del Mundo desde afuera.

El defensor de 22 años, de muy buen presente en el fútbol español, parecía hace unos meses una fija en el futuro de la Selección Argentina. Sin embargo, y pese a haberse asentado rápido al fútbol europeo, Scaloni prefirió otras variantes que dejaron al jugador surgido en Vélez Sarsfield incluso afuera de la lista de 55 jugadores.

Valentín Gómez se asentó bien en Europa pero por ahora no entra en consideración de Scaloni (Getty)

Por qué Valentín Gómez se quedó afuera de la lista de Scaloni

Desde su debut Vélez en febrero de 2022 con apenas 18 años, el defensor sobresalio de la media y se convirtió rápidamente en titular y referente del Fortín. En el club de Liniers, Gómez fue clave en el equipo que se salvó del descenso en la última fecha en 2023 y luego se erigió como una de las figuras del equipo campeón con Gustavo Quinteros en 2024.

Para esa época, Valentín Gómez ya había coqueteado con los grandes de Europa e incluso estuvo a punto de ser adquirido por el City Group por 10 millones de euros por su ficha, una operación que podría haber derivado en una cesión a River a mediados de 2024. Sin embargo, ese traspaso se cayó de manera abrupta luego de que el defensor no superara la revisión médica. Luego, a principios de 2025 estuvo a un paso de desembarcar en Udinese de Italia, pero el pase tampoco se concretó.

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Finalmente, luego de festejar su segundo título como profesional con Vélez (la Supercopa Internacional ante Estudiantes), el defensor fue adquirido por el Betis a mediados de 2025 y su llegada a Europa fue como se esperaba.

Siendo un juvenil se convirtió en referente de Vélez y levantó dos títulos en Liniers (Getty)

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del equipo español, lo tuvo en consideración de entrada y Gómez se consolidó jugando no solo en su posición natural, la de zaguero central, sino también como lateral izquierdo mostrando una versatilidad muchas veces ponderada por su DT.

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Pese a todos los pronósticos, Scaloni no lo incluyo en sus convocatorias desde su arribo al fútbol europeo y lentamente fue perdiendo terreno. Nombres como Germán Pezzella (a quien reemplazó precisamente en el Betis), Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi y hasta Tomás Palacios fueron convocados por el DT de la Selección en las últimas listas.

Sin ir más lejos, en esta nómina ampliada de 55 futbolistas, Scaloni priorizó a otros defensores que tampoco habían formado parte del proceso como Lautaro Di Lollo o Zaid Romero, confirmando finalmente que Valentín Gómez seguirá mirando los partidos de la Selección desde afuera. Al menos por ahora.

Los números de Valentín Gómez en el Betis

En esta temporada, el defensor nacido en San Miguel disputó 25 de los 35 partidos del Betis en Liga, 4 de los 5 en Copa del Rey y 9 de los 12 por la Europa League. Además convirtió un gol frente al Girona en noviembre de 2025.

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Con la confirmación de su ausencia en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, habrá que ver si Valentín Gómez comienza a tener su lugar en el próximo proceso mundialista. Seguramente, por proyección, por realidad en el fútbol europeo y por su versatilidad para jugar en más de una posición, su chance con la celeste y blanca llegará más temprano que tarde.

La prelista de Scaloni para el Mundial

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Juan Musso – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate

Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Facundo Medina – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Gabriel Rojas – Racing Club

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Volantes

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié

– Real Betis Balompié Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

– Aston Villa Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán José Manuel López – Palmeiras

– Palmeiras Julián Álvarez – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Mateo Pellegrino – Parma Calcio

DATOS CLAVE

Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026.

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El defensor Valentín Gómez quedó fuera de la nómina oficial para la cita mundialista.