Pese a la clasificación contra Argentinos Juniors, los hinchas de Boca fueron críticos con un titular: “Pide urgente el retiro”

Boca logró el pase a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer a Argentinos Juniors, pero la victoria en La Bombonera no logró apaciguar el malestar de los hinchas con el rendimiento individual de uno de sus delanteros: Milton Giménez. El atacante volvió a ser víctima de una mala racha que arrastra desde hace varios partidos y, tras el encuentro, quedó nuevamente en el ojo de la tormenta en las redes sociales.

Giménez fue titular junto a Miguel Merentiel en la dupla de ataque, pero su desempeño estuvo lejos de convencer. El momento que resumió su tarde ocurrió en el primer tiempo. El delantero falló una situación clarísima que pudo haber significado el 2-0 y la tranquilidad para el Xeneize. Tras un centro, Giménez conectó un cabezazo en soledad, a quemarropa, que el arquero rival Gonzalo Siri contuvo con una espectacular intervención. Además, el delantero no se mostró preciso con la pelota en los pies y tuvo dificultades para asociarse con sus compañeros.

La falta de gol y la poca claridad en las jugadas decisivas se convirtieron en el mayor rival para Giménez en los últimos encuentros, entre los cuales falló oportunidades claras en duelos recientes de alta exigencia, como los enfrentamientos ante River y Talleres. Bajo este contexto, los hinchas de Boca no se mostraron conformes con su rendimiento en redes sociales y lo reprobaron con extrema dureza.

