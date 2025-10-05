Por qué no juega Edinson Cavani hoy en Boca vs. Newell’s por el Torneo Clausura

Boca recibe a Newell’s, este domingo desde las 19, en La Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura. En medio de una racha adversa de tres encuentros sin victorias, el Xeneize aspira a reencontrarse con el triunfo no solo para cortar la seguidilla, sino también para volver a meterse en posición de playoffs de la Zona B y afianzarse en puestos de la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

Con la ausencia de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda volverá a tomar la conducción interina del equipo. En ese sentido, se inclinó por un once titular que presenta una sorpresa significativa: la ausencia de Edinson Cavani en el frente de ataque. En su lugar, Miguel Merentiel y Milton Giménez conforman la dupla de ataque.

¿Por qué no juega Cavani en Boca vs. Newell’s en La Bombonera?

El delantero uruguayo, a pesar de haber sido convocado, comenzará el partido en el banco de suplentes debido a una decisión que combina lo táctico con la precaución física. Vale recordar que el Matador se recuperó recientemente de una lesión muscular en uno de sus gemelos que lo marginó de los encuentros ante Central Córdoba y Defensa y Justicia.

De esta manera, hoy será el tercer compromiso al hilo en el que Cavani no forma parte del equipo inicial. La última vez que fue titular fue el 14 de septiembre, en el empate 1-1 ante Rosario Central en Arroyito.

La formación de Boca vs. Newell’s por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

