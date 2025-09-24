Estudios para Miguel Ángel Russo: el DT de Boca pasará la noche en la clínica

Son días complicados para Miguel Ángel Russo. El pasado lunes, el entrenador se sometió a unos estudios médicos y quedó internado por un cuadro de deshidratación. El martes recibió el alta y formó parte de la práctica de Boca, que se prepara para visitar el próximo sábado a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura.

Este miércoles, el entrenador regresó a la clínica para hacerse nuevos chequeos y los médicos determinaron que lo mejor era quedar internado una noche para que esté bien controlado. La intención es poder darle el alta el próximo jueves, aunque todo dependerá de la evolución.

Hace meses que el cuadro de salud de Miguel Ángel Russo tiene altos y bajos, pero en las últimas semanas se produjeron algunos episodios que hicieron que quede internado. El primero de ellos fue hace unas semanas y el más reciente el del pasado lunes. Si bien la salud es lo más importante, para el DT es fundamental cumplir con sus funciones y por eso, en sus recientes salidas de las internaciones fue él quien pidió dirigir al plantel.

ver también El gesto de Riquelme con Russo en su vuelta a los entrenamientos de Boca tras un nuevo susto por su salud

¿Estará Miguel Ángel Russo en Florencio Varela?

Boca visitará el próximo sábado a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Todavía es pronto para saber si Miguel Ángel Russo dirá presente, aunque se estima que si pasa una buena noche este miércoles y el jueves recibe el alta, podría estar en el banco de suplentes. Cabe destacar que hace dos jornadas también había salido de una internación y el Xeneize visitaba a Rosario Central y si bien se pensó que no iba a viajar, finalmente lo hizo y estuvo en el Gigante de Arroyito.

Miguel Ángel Russo. (Foto: Getty).

¿Quiénes dirigen la práctica de Boca ante la ausencia de Miguel Ángel Russo?

Cuando Miguel Ángel Russo no está disponible, quienes llevan el día a día de Boca son sus ayudantes de campo: Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, también trabajan los profes Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, además del entrenador de arqueros Cristian Muñoz.

Publicidad

Publicidad

ver también Sonó para ser DT de Boca, dirigió en 7 países y confesó: “Es un orgullo, pero no soy candidato”