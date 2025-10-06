“Pronóstico reservado”: el comunicado de Boca sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

Por primera vez de manera oficial, Boca emitió un comunicado para informar la situación actual de Miguel Ángel Russo. Es una realidad que el director técnico atraviesa un complejo momento debido a que está transitado una difícil actualidad que lo tiene a maltraer. En estos momentos, está “cursando una internación domiciliaria“, según detalló la institución azul y oro.

El experimentado entrenador está ausente en las labores del día a día del plantel profesional desde hace casi dos semanas. Esto es porque su estado de salud desmejoró considerablemente en el último tiempo y, tras estar internado en una clínica por varios días, pasó a estarlo en su domicilio bajo estricto seguimiento de los especialistas médicos que están a cargo de su proceso.

Lo cierto es que Boca realizó un posteo a través de su cuenta oficial para informar la situación a esta hora. “Con pronóstico reservado”, detalló como uno de los datos más relevantes de la publicación, con una clara intención de que su círculo más íntimo solicitó que no se revele demasiada información debido a que se encuentran pasando por un momento altamente complicado.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el escrito también sostiene que Russo está “recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club”. Para cerrar el comunicado en cuestión por el medio formal en las principales redes sociales, el conjunto de la ribera completó: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Tweet placeholder

De esta manera, Boca se encargó de dar a conocer públicamente y de manera oficial cuál es el estado de salud actual de Miguel Ángel Russo, en medio de una ola de rumores con diferentes versiones. Así las cosas, la dirigencia de la institución brindó la información necesaria para que los hinchas del Xeneize y todo el ambiente del fútbol argentino sepa cómo está la situación.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que este lunes los referentes de Boca quisieron ir a saludarlo pero no fueron autorizados por los médicos. A raíz del complejo panorama, se evitó dicha visita de parte de los futbolistas que se las ingeniaron para hacerle un presente al entrenador. Reunidos entre ellos, le enviaron un video para demostrarle su fuerte apoyo y deseándole fuerzas en este difícil pasar.

ver también El emotivo gesto de los referentes de Boca con Miguel Ángel Russo en medio de su delicado estado de salud