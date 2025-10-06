Es tendencia:
Racing 0-0 Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025: ¡Empezó el partido!

Por la fecha 11, la Academia recibe a la Lepra mendocina en el Cilindro de Avellaneda en un duelo clave para la tabla de posiciones.

Por Nahuel De Hoz

Facundo Cambeses y Sebastián Villa, protagonistas de Racing e Independiente Rivadavia.
Facundo Cambeses y Sebastián Villa, protagonistas de Racing e Independiente Rivadavia.

Este lunes a la noche y por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, Racing recibe a Independiente Rivadavia en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Cilindro de Avellaneda cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Además, es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en vivo por Bolavip.

Formaciones de Racing e Independiente Rivadavia

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Richard Sánchez, Alan Forneris; Duván Vergara, Adrián Fernández, Ignacio Rodríguez; Elías Torres.

Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

