Racing 0-0 Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025: ¡Empezó el partido!

Este lunes a la noche y por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, Racing recibe a Independiente Rivadavia en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Cilindro de Avellaneda cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Además, es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en vivo por Bolavip.

Formaciones de Racing e Independiente Rivadavia

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Richard Sánchez, Alan Forneris; Duván Vergara, Adrián Fernández, Ignacio Rodríguez; Elías Torres.

Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori.

ver también Jugó en la Selección de Brasil, ganó 2 veces la Copa Libertadores, fue verdugo de River y confesó que tiene cáncer a los 36 años