El emotivo gesto de los referentes de Boca con Miguel Ángel Russo en medio de su delicado estado de salud

Boca Juniors volvió a la victoria con una impactante goleada ante Newell’s Old Boys en La Bombonera y, aunque subió a la cima del Torneo Clausura, el triunfo tuvo gusto agridulce. Es que Miguel Ángel Russo estuvo ausente una vez más en medio de la pelea por su salud.

El entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007 se encuentra internado en su casa y su última aparición con el equipo en un partido fue en el empate por 2-2 ante Central Córdoba, el 21 de septiembre.

En ese contexto, todo Boca está atento a la situación que atraviesa Russo, a quién le dedicaron la victoria Leandro Paredes y Claudio Úbeda, su asistente, en declaraciones emitidas tras el duelo ante la Lepra. Ante el delicado estado de salud del DT, el plantel tuvo un importante gesto.

Según pudo saber BOLAVIP, los referentes del club de la Ribera quisieron organizar una visita al domicilio de Russo. Sin embargo, no obtuvieron la autorización médica para concretar el encuentro. En su lugar, le enviaron un video para mandarles su apoyo en este complicado presente.

Las dedicatorias de Paredes y Úbeda a Russo

“Sin dudas que es una victoria importante para todos. Obviamente dedicársela de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expuso el mediocampista de Boca.

Exactamente igual que como lo hizo Paredes, Claudio Úbeda también le dedicó la goleada a Russo. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión“, manifestó el principal colaborador del cuerpo técnico durante la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino al término de cada cotejo.

