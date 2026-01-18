Es tendencia:
Qué canal de TV pasa el amistoso internacional entre Boca y Olimpia

El Xeneize y el Decano se miden este domingo a partir de las 21 horas en el Estadio Único de San Nicolás, en la Provincia de Buenos Aires.

Por Lautaro Toschi

Ayrton Costa
© Prensa BocaAyrton Costa

Boca quiere cerrar la pretemporada de la mejor manera. Los de Claudio Úbeda se verán las caras con Olimpia de Paraguay este domingo a partir de las 21 horas. El duelo se da en el marco de un amistoso internacional de pretemporada que se podrá ver exclusivamente a través de Disney+.

¿Cómo ver por TV el partido entre Boca y Olimpia?

La transmisión del duelo entre Boca y Olimpia, a disputarse este domingo desde las 21 horas estará a cargo de Disney+. Los de Claudio Úbeda quieren cerrar de la mejor manera posible la pretemporada ante el conjunto paraguayo. Cabe recordar que el Xeneize viene de igualar sin goles el pasado miércoles ante Millonarios en La Bombonera.

La probable formación de Boca vs. Olimpia

Si bien resta la confirmación de Claudio Úbeda, el once de Boca para enfrentar a Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás es: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Los convocados de Boca vs. Olimpia. (Foto: Prensa Boca).

Datos del partido

Úbeda considera cuatro cambios en la formación de Boca para jugar contra Olimpia en San Nicolás

Horario: 21 horas

TV: Disney+

Estadio: Único de San Nicolás (Buenos Aires)

Lautaro Toschi

jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

