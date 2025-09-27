Quién será el entrenador de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Luego de que el pasado lunes se sometiera a unos estudios médicos y quede internado por un cuadro de deshidratación, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, regresó esta semana a la clínica para hacerse nuevos chequeos. Los médicos determinaron que lo mejor era quedar internado dos noches para que esté bien controlado, y recibió el alta médica este viernes por la mañana.

De esta manera, el DT no pudo estar presente en las prácticas de esta semana junto al resto del plantel, por lo que sus ayudantes de campo –Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez- fueron quienes manejaron los movimientos del equipo que se preparó para visitar a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Así las cosas, la presencia de Russo en el duelo ante el Halcón de Varela está descartada. La recomendación médica para Miguelo es que se quede en su domicilio, haciendo el reposo necesario tras su salida de la clínica, y que tampoco se exponga a las precipitaciones que sacuden el Área Metropolitana de Buenos Aires este sábado.

En este contexto, los entrenadores de Boca esta tarde-noche (el partido comienza a las 19:00) serán Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, que harán la vez como interinos y se harán cargo del equipo.

Cabe destacar que hace meses que el cuadro de salud de Miguel Ángel Russo tiene altos y bajos, pero en las últimas semanas se produjeron algunos episodios que hicieron que quede internado. El primero de ellos fue hace unas semanas y el más reciente el del pasado lunes.

Si bien la salud es lo más importante, para el DT es fundamental cumplir con sus funciones y por eso, en sus recientes salidas de las internaciones fue él quien pidió dirigir al plantel. No se descarta que esta vez vuelva a suceder a último momento

La formación de Boca ante Defensa

Si bien resta la confirmación oficial, el once de Boca para jugar contra Defensa y Justicia en Florencio Varela por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Los próximos partidos de Boca

27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

