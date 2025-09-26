Neri Cardozo recordó su paso por el Boca de Bianchi y destacó a un ex River como DT: “Me impresionó”

Carlos Bianchi es historia viviente de Boca. En sus años en el Xeneize tuvo grandes jugadores consagrados, hizo gigantes a otros y también les dio espacio a los pibes de las Inferiores. En 2004 llegó a Primera Neri Cardozo, un volante ofensivo que tenía mucha calidad. Neri vistió la casaca del club de la Ribera hasta fines de 2008 y conquistó nada más y nada menos que ocho títulos: tres locales y cinco internacionales, entre los que se destacan la Copa Sudamericana 2005 y la Copa Libertadores de 2007.

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Neri Cardozo repasó sus años en el equipo de Bianchi, habló de Ricardo La Volpe, del mejor Boca en el que jugó, por qué no se retiró en el club que lo vio nacer y también se refirió a su paso por Racing, en el que fue campeón en 2019.

Neri Cardozo y su paso por Boca

Cardozo debutó en la Primera de Boca en 2004 de la mano de Bianchi y así se lo contó a Rodrigo Rea: “Fue algo loco, debuté en el 2004, en el 2003 ya había jugado dos mundiales juveniles. Cuando llegué del último mundial, me dieron la noticia que me habían citado en la Primera de Boca que venía de ganarle al Milán, yo decía ´¿dónde voy a encajar en este equipo?´”.

Además, agregó: “Cuando debuté en cancha de Boca ni se me cruzaba por la cabeza que iba a jugar de titular, me enteré cuando llegué al estadio que fui al baño a hacer el ´numero 1´, je, y se me acercó Bianchi y me preguntó si estaba nervioso porque iba a jugar de titular“.

Al ser consultado por Ricardo La Volpe, Neri dijo: “La verdad que en ese momento yo no asumía responsabilidades, había figuras como Palermo, Clemente, Ibarra, yo ahí era un poco más callado. Respetaba mucho a los más grandes, de 9 puntos teníamos que sacar 1 para salir campeón y no pudimos”.

“El que mejor jugaba fue el del Coco, sabíamos que íbamos a ganar. En el 2004 con Bianchi también nos pasaba, en el estado físico sobre todo los pasábamos por arriba. En el 2007 también, pero creo que el del Coco Basile fue el mejor”, dijo sobre el mejor Boca en el que jugó.

Neri Cardozo en Boca en 2007. (Foto: Getty).

Finalmente, reveló por qué no se retiró en Boca: “Me hubiese gustado volver a Boca y retirarme, cuando vuelvo a Argentina me voy a Racing. Me acuerdo en una nota que le hicieron a Riquelme le tiró un palito a Angelici diciendo que como no había traído a un jugador que haya ganado la libertadores con Boca y haya dejado que me fuera a Racing. Después llegó Roman con Ameal pero nunca tuve la posibilidad”.

Cardozo y su paso por Racing

Neri Cardozo jugó en Racing entre 2018 y 2019 y así lo recordó: “Era un equipazo, el primer año que llegué el equipo jugaba de memoria, sabíamos que a Lautaro le tirábamos cualquier pelota y las bajaba. Los tiros libres le pegaba yo y sabía que teníamos para cabecear a Sigali o Donatti, teníamos muchas jugadas preparadas, había muchas cosas trabajadas. Coudet nos exigía al 100, no nos dejaba boludear, porque los que estaban atrás también jugaban bien”.

Cardozo fue campeón con Racing del Torneo de Primera División 2018/19. (Foto: Getty).

Además, elogió a Coudet, quien pasó por River como jugador y dejó su huella: “El Chacho Coudet la verdad que me impresionó, yo tenía una imagen de el como jugador diferente y como director técnico me impresiono, todo lo que sabe y transmite. Tiene un gran profe también, tiene un grupo de trabajo muy bueno”.

