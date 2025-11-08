Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Quiénes son los 3 jugadores de Boca que fueron borrados para jugar el Superclásico contra River

Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados para que Boca reciba a River por una nueva edición del Superclásico.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
El plantel de Boca pone la mira en la recta final del año.
© Getty ImagesEl plantel de Boca pone la mira en la recta final del año.

Se viene una nueva edición del Superclásico, donde este domingo a las 16:30 y en La Bombonera, Boca recibirá a River. Los comandados por Claudio Úbeda vienen de derrotar a Estudiantes de La Plata, en condición de visitante, y ahora buscarán asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Para este encuentro, el Xeneize tiene la formación definida, donde habrá una sola variante con respecto a la última presentación, ya que Leandro Paredes se perdió la visita al Estadio Jorge Luis Hirschi por acumulación de amonestaciones.

Tras dar a conocer la lista de convocados, Úbeda relegó a tres futbolistas debido a que no tienen lugar en su consideración, y es muy factible que en el próximo mercado de pases busquen un nuevo rumbo. Incluso, a uno de ellos se le termina el contrato y no se le renovará.

Lucas Blondel, Ignacio Miramón y Agustín Martegani fueron marginados por el DT del Xeneize, y el mediocampista con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata tendrá que retornar hacia Lille OSC, club que es dueño de su ficha y que lo cedió a préstamo con una obligación de compra por 3 millones de dólares, siempre y cuando cumpliera con el 70% de los partidos disputados.

La lista de convocados de Boca para el Superclásico. (Foto: Prensa Boca)

La lista de convocados de Boca para el Superclásico. (Foto: Prensa Boca)

La probable formación de Boca para recibir a River

Los entrenamientos de la semana dejaron en claro que Boca saldrá a la cancha con una sola modificación respecto al triunfo ante Estudiantes de La Plata: Paredes en reemplazo de Tomás Belmonte. Úbeda mantendrá el resto de la estructura que viene dándole resultados.

Publicidad
Así evoluciona Alan Velasco de su lesión: cuándo puede volver a jugar en Boca

ver también

Así evoluciona Alan Velasco de su lesión: cuándo puede volver a jugar en Boca

Jugó con Juan Román Riquelme, enfrentó a Marcelo Gallardo y no dudó: “Creo que Boca le va a ganar a River 2 a 1”

ver también

Jugó con Juan Román Riquelme, enfrentó a Marcelo Gallardo y no dudó: “Creo que Boca le va a ganar a River 2 a 1”

El equipo de la Ribera formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DATOS CLAVES

  • El Superclásico se jugará este domingo a las 16:30 en La Bombonera, siendo Boca el local.
  • Claudio Úbeda realizará una sola variante en la formación de Boca para el encuentro.
  • Lucas Blondel, Ignacio Miramón y Agustín Martegani fueron marginados por Úbeda de la convocatoria.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie
Mundial 2026

Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Racing 1-0 Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: ¡Gol de Vergara!
Fútbol Argentino

Racing 1-0 Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: ¡Gol de Vergara!

Pronósticos Boca Juniors vs River Plate: La Bombonera se prepara para un nuevo capítulo del Superclásico
Apuestas

Pronósticos Boca Juniors vs River Plate: La Bombonera se prepara para un nuevo capítulo del Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo