Quiénes son los 3 jugadores de Boca que fueron borrados para jugar el Superclásico contra River

Se viene una nueva edición del Superclásico, donde este domingo a las 16:30 y en La Bombonera, Boca recibirá a River. Los comandados por Claudio Úbeda vienen de derrotar a Estudiantes de La Plata, en condición de visitante, y ahora buscarán asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Para este encuentro, el Xeneize tiene la formación definida, donde habrá una sola variante con respecto a la última presentación, ya que Leandro Paredes se perdió la visita al Estadio Jorge Luis Hirschi por acumulación de amonestaciones.

Tras dar a conocer la lista de convocados, Úbeda relegó a tres futbolistas debido a que no tienen lugar en su consideración, y es muy factible que en el próximo mercado de pases busquen un nuevo rumbo. Incluso, a uno de ellos se le termina el contrato y no se le renovará.

Lucas Blondel, Ignacio Miramón y Agustín Martegani fueron marginados por el DT del Xeneize, y el mediocampista con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata tendrá que retornar hacia Lille OSC, club que es dueño de su ficha y que lo cedió a préstamo con una obligación de compra por 3 millones de dólares, siempre y cuando cumpliera con el 70% de los partidos disputados.

La probable formación de Boca para recibir a River

Los entrenamientos de la semana dejaron en claro que Boca saldrá a la cancha con una sola modificación respecto al triunfo ante Estudiantes de La Plata: Paredes en reemplazo de Tomás Belmonte. Úbeda mantendrá el resto de la estructura que viene dándole resultados.

El equipo de la Ribera formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

