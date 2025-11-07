Es tendencia:
Jugó con Juan Román Riquelme, enfrentó a Marcelo Gallardo y no dudó: “Creo que Boca le va a ganar a River 2 a 1”

El exdefensor del Xeneize, Breyner Bonilla, analizó en exclusiva la previa del Superclásico que se disputará el domingo en La Bombonera. Además, se refirió al difícil presente de los colombianos del Millonario.

Por Joaquín Alis

A falta de 48 horas para el domingo, Breyner Bonilla analizó en exclusiva el Superclásico del fútbol argentino. En diálogo con BOLAVIP, el exjugador de Boca compartió sus sensaciones sobre lo que significa enfrentar a River en La Bombonera y no dudó al pronosticar una victoria del Xeneize.

Bonilla, que apenas llegó a disputar tres partidos oficiales con la azul y oro, debutó en el Alberto J. Armando en el recordado 2-0 del Clausura 2010. Aquella tarde, los dos goles los anotó Gary Medel y las alineaciones contaron con Juan Román Riquelme de un lado y Marcelo Gallardo del otro.

Como jugador, el Superclásico lo tomaba como un partido normal, pero la gente te lo hace sentir supremamente especial“, comenzó Bonilla, que agregó: “La fiesta que se arma, todo lo que se transmite en redes y prensa… Se vive de otra manera. Puede jugar a favor o en contra, dependiendo de cómo lo asimiles. Si te tensionas demasiado, te pasa factura; pero si lo tomas bien, te motiva muchísimo”.

Cómo se vive un Superclásico desde adentro

El colombiano explicó qué se siente salir a jugar en La Bombonera ante el eterno rival: “Ver a la hinchada, las serpentinas, la gente cantando y gritando… Eso te da fervor y ganas de comerte el campo y al rival. Es un partido espectacular para jugarlo. Dentro de la cancha se disfruta como pocos y por eso es uno de los mejores clásicos del mundo”.

Sobre quién llega mejor, fue tajante: “Es irrelevante. En un Superclásico la mentalidad cambia, las ganas son distintas. El estado de ánimo puede dar vuelta todo. Es un partido aparte: Boca va a salir a ganarlo sí o sí, venga bien o mal, para darle una alegría a la hinchada y tener una semana tranquila”.

Bonilla tuvo palabras de aliento para sus compatriotas en el Millonario: “Son situaciones del fútbol. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Juanfer Quintero, Kevin Castaño y Miguel Borja son grandes jugadores con experiencia. Saben salir de esto. El fútbol da revanchas cada tres días”.

Van a seguir brillando como siempre lo han hecho, pero esperemos que contra Boca no lo puedan hacer, je“, bromeó Breyner. Además, expresó: “Juanfer y Castaño son jugadores vitales en la Selección Colombia y Borja ha sido parte. Esperemos que puedan volver a subir su nivel”.

Pronóstico: un partido cerrado, con triunfo local

Yo creo que se va a hacer un clásico muy apretado, cerrado y friccionado, como los que nos gustaba ver antes“, analizó Bonilla y agregó: “Los dos intentarán jugar y atacar. No tienen otra opción que ganar el partido y creo que van a entregar todo para dar un buen espectáculo”.

Y cerró con su resultado: “Yo creería que Boca lo gana 2-1”.

