Fue campeón con Boca y liquidó al Consejo de Fútbol: “Los cadetes más caros de Argentina”

Boca atraviesa días tormentosos. El presente deportivo lejos está de ser el ideal y las miradas no solamente están puestas en los jugadores, también en las decisiones de Miguel Ángel Russo y de Juan Román Riquelme como presidente. En los últimos días se confirmó que habrá cambios en el Consejo de Fútbol, integrado por glorias del Xeneize como Chicho Serna, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

Quien se refirió con dureza en relación al Consejo de Fútbol fue Carlos Javier Mac Allister, quien pasó por el Xeneize entre 1992 y 1996, ganó dos títulos y jugó nada más y nada menos que 150 partidos con la casaca del club de La Ribera. El ex defensor dialogó en Radio La Red y afirmó: “Son los cadetes más caros de la Argentina. Ninguno toma decisiones, pero tampoco cobran barato”.

Kevin Mac Allister, Carlos Javier Mac Allister y Alexis Mac Allister. (Foto: @colomacallister).

¿Qué cambios habría en el Consejo de Fútbol?

La idea de Juan Román Riquelme, en principio es que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejen de formar parte del mismo, por lo que Marcelo Delgado tendría su lugar asegurado, aunque con nuevos compañeros. Todo indica que Román va a ir a buscar a ex jugadores experimentados que hayan dejado su huella en el club y podrían estar trabajando en el club en las Divisiones Inferiores. Salieron a la luz algunos nombres, pero ninguno de ellos se confirmó hasta el momento.

Ribolzi rechazaría formar parte

El Ruso Ribolzi tiene larga historia en Boca, pero ante un hipotético llamado de Juan Román Riquelme tendría claro qué le respondería y así se lo contó a TyC Sports: “Si me llama Riquelme para ser parte del Consejo de Fútbol, primero le agradecería por Boca y con muchísimo respeto le diría que no, porque hay diferencias, hay cosas que uno a esta altura de mi vida no estoy para eso, si tomara decisiones, ¿sabés cuánto duro?”.

Además, agregó: “Para cambiar, hay que hacer autocrítica y darse cuenta en qué se equivocaron, hicieron cosas bien, pero si Riquelme no cambia, de ahí para abajo no va a cambiar nadie. Cuando pasás de jugador a DT, pensás que por tus años de vestuario, pensás que es simple y no lo es, es otro rol, otro lugar, imaginate si pasás a dirigente… con un agravante: la política está metida en Boca y nadie lo dice, eso ensucia y jode”.

