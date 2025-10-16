Es figura de la Premier League y sentenció que una joven estrella es mejor que Lamine Yamal y Mastantuono: “Nunca he visto nada similar”

Dentro de la elite del fútbol, los jóvenes debutan cada vez más temprano debido a que prometen estar entre los mejores jugadores del mundo en el corto plazo. Dos ejemplos claros son Lamine Yamal y Franco Mastantuono, siendo grandes figuras de Barcelona y Real Madrid, con solamente 18 años. Sin embargo, una figura de la Premier League eligió a otro juvenil y más chico.

Lo cierto es que Gabriel Magalhaes enalteció al futuro crack de Arsenal: Max Dowman. Con solamente 15 años de edad, el talentoso ya se codea con el equipo profesional de uno de los mejores equipos del planeta y además está bien considerado por Mikel Arteta, por lo que suele integrar el banco de suplentes en la mayoría de los partidos, donde también suma minutos de juego.

El zaguero central que destaca por su solidez defensiva y un excelente juego aéreo, se encargó de elogiar a uno de sus compañeros. Poniéndolo por encima de estrellas como Yamal y Mastantuono, Magalhaes deslizó una opinión que no dio lugar a dudas. “No he visto nada similar anteriormente. Max Dowman es simplemente fantástico”, sentenció el brasileño.

Max Dowman, futura estrella de Arsenal. (Getty Images)

El juvenil tiene solamente 3 partidos disputados como profesional, pero ya le alcanzó para lucirse y demostrar de qué está hecho. A base de gambetas indescifrables sobre el sector derecho pero cerrándose hacia el medio, ya comenzó a destacar. Ante su gran talento, Gabriel redobló su apuesta una vez más e insistió: “¡Es increíble y solo tiene 15 años, es una locura!”.

En lo que va de la temporada actual, Dowman ya ingresó en dos ocasiones cerca de los minutos finales de los encuentros. En uno de ellos y ante Leeds United, se encargó de dar una asistencia en la goleada categórica por 5-0, además de haber conseguido un penal pero que ejecutó otro jugador. Así, lentamente, suma rodaje profesional en la Premier League, la mejor liga del mundo.

Max Dowman en el duelo entre Arsenal y Leeds United. (Getty Images)

Quién es Max Dowman, la joven estrella de Arsenal

Nacido el 31 de diciembre de 2009 en la ciudad de Chelmsford, del condado de Essex en Inglaterra, realizó toda su formación juvenil en las divisiones inferiores de Arsenal, además de integrar la selección nacional sub 16, sub 17 y sub 19. Su debut como profesional se dio el 23 de agosto de 2025 y ya lleva disputados 3 partidos oficiales, aunque todavía no marcó ningún gol.