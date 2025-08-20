Russo no lo tiene en cuenta, llegó una oferta millonaria desde Europa y Boca no lo venderá por un motivo inesperado

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo a Boca, con el correr de los partidos el mediocampista Kevin Zenón comenzó a perder terreno en la consideración del entrenador, ya que pasó de ser titular a un habitual suplente que en los últimos encuentros sumó un puñado de minutos en cancha.

Por esta situación, el volante surgido de las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe, se reunió con la dirigencia del Xeneize y allí le planteó la posibilidad de marcharse en este mercado de pases, debido a que contaba con una oferta formal por parte del Olympiacos de Grecia.

En ese caso, desde el elenco de la Ribera se pusieron firmes con su pedido y expresaron que solamente se desprenderían de él si la oferta era de 10 millones de euros, una cifra menor a su cláusula de rescisión, mientras que el primer ofrecimiento por parte del elenco griego fue de 7 millones de la misma moneda.

Como consecuencia de esto, Boca no venderá a Zenón por un inesperado motivo, ya que Olympiacos no seguirá pujando por el mediocampista, debido a que iniciaron negociaciones formales por Santino Andino, el mediocampista ofensivo de 19 años que se destaca en Godoy Cruz.

Después de que el Tomba rechazara la primera oferta, Olympiacos volvió a hacer un ofrecimiento de 7 millones de euros más otros 3 en bonos para quedarse con la ficha de Andino, y la misma será evaluada por la dirigencia en los próximos días, luego de que el equipo se enfrente a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Así las cosas, si el elenco mendocino llega a un acuerdo con los griegos, Zenón se quedará en el Xeneize para disputar la segunda parte de la temporada, en la que correrá de atrás en la consideración de Russo y buscará volver a ganarse un lugar dentro del XI titular.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su arribo a principios de 2024 por un desembolso de 3,2 millones de euros por el 80% del pase y procedente de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón disputó un total de 72 partidos oficiales en Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 10 goles y repartió 7 asistencias. Si bien no sumó títulos hasta el momento, sí integró la Selección Argentina Sub-23 durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

