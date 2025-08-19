Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

No cayó bien: un futbolista de Boca pidió no jugar más en la Bombonera y fue marginado por Miguel Russo

El experimentado lateral izquierdo colombiano sorprendió con una llamativa solicitud y fue relegado por el cuerpo técnico.

Por Gabriel Casazza

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.
© Prensa BocaMiguel Ángel Russo, DT de Boca.

Después de nada más ni nada menos que 12 partidos de sequía, Boca Juniors retomó la senda triunfal. Fue el domingo pasado, con un contundente triunfo por 3-0 como visitante de Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Se trató, además, del primer festejo desde el arribo de Miguel Ángel Russo.

Gracias a esta victoria, las aguas se calmaron de manera considerable en la entidad de La Ribera. De todos modos, la institución Xeneize sigue protagonizando algunos momentos tensos entre nombres propios que no terminan de cuadrar en la idea y en los objetivos de un combinado que está en deuda. Y uno de ellos es Frank Fabra.

Según informó el periodista partidario Leandro Aguilera en TyC Sports, el experimentado lateral izquierdo colombiano, que semanas atrás sorprendió arrancando como titular frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina, fue marginado completamente por Russo como consecuencia de un pedido totalmente llamativo.

El propio Aguilera indicó que el carrilero de 34 años de edad y con pasado en Envigado, Deportivo Cali e Independiente Medellín pidió no jugar más en la Bombonera debido al clima hostil que podría recibir por parte de los hinchas de Boca. Cabe destacar que, de un tiempo a esta parte, el colombiano es muy resistido por los fanáticos.

Frank Fabra con la camiseta de Boca.

Frank Fabra con la camiseta de Boca.

Naturalmente, este planteo del 28 veces internacional con el seleccionado de su país no cayó para nada bien ni en el cuerpo técnico ni en la dirigencia Xeneize encabezada por Juan Román Riquelme, quien supo elogiarlo de manera contundente y sostenida. Por ello es que, salvo algún imprevisto, Fabra no volverá a vestir la camiseta de Boca.

Publicidad

Cabe recordar que Marcelo Saracchi también dejó de ser tenido en cuenta por Russo, por lo que el lateral izquierdo titular e indiscutido no es otro que Lautaro Blanco. Paralelamente, el entrenador de Boca considera que Ayrton Costa, que viene desempeñándose como marcador central, puede jugar en esa zona del campo de juego ante alguna emergencia.

Fabra tiene contrato vigente con Boca hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que todo indica que se marchará en carácter de jugador libre una vez que concluya el mencionado vínculo. Entonces, la era de casi una década del colombiano en el popular conjunto argentino está más cerca que nunca de encontrar su punto final.

Los números de Fabra en Boca

Frank Fabra acumula 14 anotaciones y 32 asistencias al cabo de 241 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Boca.

Publicidad

Todos los títulos de Fabra en Boca

  • Primera División Argentina 2016/2017
  • Primera División Argentina 2017/2018
  • Supercopa Argentina 2018
  • Primera División Argentina 2019/2020
  • Copa de la Liga 2020
  • Copa Argentina 2020
  • Copa de la Liga 2022
  • Primera División 2022
  • Supercopa Argentina 2022
La sorpresiva reacción de Paulo Dybala ante la posibilidad de ser refuerzo de Boca

ver también

La sorpresiva reacción de Paulo Dybala ante la posibilidad de ser refuerzo de Boca

En medio de su mala racha en Boca, los hinchas de un importante club europeo piden a Edinson Cavani como refuerzo

ver también

En medio de su mala racha en Boca, los hinchas de un importante club europeo piden a Edinson Cavani como refuerzo

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca ganó pero fue un partido condenatorio para Cavani: otra vez le erró a la pelota y no da para más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde vs. Fortaleza por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde vs. Fortaleza por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Tolu Arokodare, el apuntado para reemplazar a Lukaku
Fútbol europeo

Tolu Arokodare, el apuntado para reemplazar a Lukaku

Roberto Martínez marginó a Lamine Yamal y a Dembélé al dar a su candidato para ganar el Balón de Oro: “Está muy infravalorado”
Fútbol Internacional

Roberto Martínez marginó a Lamine Yamal y a Dembélé al dar a su candidato para ganar el Balón de Oro: “Está muy infravalorado”

Boca hoy: habló Dybala, la vuelta a la zona de Libertadores y más
Boca Juniors

Boca hoy: habló Dybala, la vuelta a la zona de Libertadores y más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo