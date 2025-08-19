No cayó bien: un futbolista de Boca pidió no jugar más en la Bombonera y fue marginado por Miguel Russo

Después de nada más ni nada menos que 12 partidos de sequía, Boca Juniors retomó la senda triunfal. Fue el domingo pasado, con un contundente triunfo por 3-0 como visitante de Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Se trató, además, del primer festejo desde el arribo de Miguel Ángel Russo.

Gracias a esta victoria, las aguas se calmaron de manera considerable en la entidad de La Ribera. De todos modos, la institución Xeneize sigue protagonizando algunos momentos tensos entre nombres propios que no terminan de cuadrar en la idea y en los objetivos de un combinado que está en deuda. Y uno de ellos es Frank Fabra.

Según informó el periodista partidario Leandro Aguilera en TyC Sports, el experimentado lateral izquierdo colombiano, que semanas atrás sorprendió arrancando como titular frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina, fue marginado completamente por Russo como consecuencia de un pedido totalmente llamativo.

El propio Aguilera indicó que el carrilero de 34 años de edad y con pasado en Envigado, Deportivo Cali e Independiente Medellín pidió no jugar más en la Bombonera debido al clima hostil que podría recibir por parte de los hinchas de Boca. Cabe destacar que, de un tiempo a esta parte, el colombiano es muy resistido por los fanáticos.

Naturalmente, este planteo del 28 veces internacional con el seleccionado de su país no cayó para nada bien ni en el cuerpo técnico ni en la dirigencia Xeneize encabezada por Juan Román Riquelme, quien supo elogiarlo de manera contundente y sostenida. Por ello es que, salvo algún imprevisto, Fabra no volverá a vestir la camiseta de Boca.

Cabe recordar que Marcelo Saracchi también dejó de ser tenido en cuenta por Russo, por lo que el lateral izquierdo titular e indiscutido no es otro que Lautaro Blanco. Paralelamente, el entrenador de Boca considera que Ayrton Costa, que viene desempeñándose como marcador central, puede jugar en esa zona del campo de juego ante alguna emergencia.

Fabra tiene contrato vigente con Boca hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que todo indica que se marchará en carácter de jugador libre una vez que concluya el mencionado vínculo. Entonces, la era de casi una década del colombiano en el popular conjunto argentino está más cerca que nunca de encontrar su punto final.

Los números de Fabra en Boca

Frank Fabra acumula 14 anotaciones y 32 asistencias al cabo de 241 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Boca.

Todos los títulos de Fabra en Boca

Primera División Argentina 2016/2017

Primera División Argentina 2017/2018

Supercopa Argentina 2018

Primera División Argentina 2019/2020

Copa de la Liga 2020

Copa Argentina 2020

Copa de la Liga 2022

Primera División 2022

Supercopa Argentina 2022

