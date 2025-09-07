Es tendencia:
logotipo del encabezado
BOCA JUNIORS

Se convirtió en titular y referente de Boca, pero reveló que no disfrutó de su comienzo en el club: “Fue abrumador”

El jugador del Xeneize reconoció que tardó en "disfrutar" su estadía en el equipo y lo comparó con la situación de uno de sus compañeros.

Por Agustín Vetere

Rodrigo Battaglia, defensor de Boca.
© GettyRodrigo Battaglia, defensor de Boca.

Con tres victorias consecutivas tras el arribo de Leandro Paredes al equipo, Boca Juniors atraviesa un gran momento tras la peor tormenta en la historia del club en cuanto a partidos sin ganar. El Xeneize parece haber encontrado su formación y Rodrigo Battaglia fue uno de los que se asentó como titular en este tiempo.

El exfutbolista de Atlético Mineiro arribó a Brandsen 805 en enero de este año y, aunque jugó gran parte de su estadía como defensor central, se afianzó poco a poco como volante con Miguel Ángel Russo como DT. Aunque el contexto actual le sonríe, Battaglia admitió que la adaptación a Boca fue compleja.

En entrevista con la revista oficial del club, el jugador de 34 años recordó sus primeras sensaciones de su llegada a Boca y el peso de las críticas: “Al principio fue un poco abrumador: todo el día y en todos lados se habla de Boca. Sabía que ese era el precio por jugar acá y se lo dije a mi familia: ‘Deben entender que si ganamos, va a estar todo bien, y si perdemos, van a leer barbaridades de todo tipo'”.

“Recién ahora lo estoy disfrutando, los entrenamientos en Ezeiza, venir una vez por semana a La Bombonera, jugar en esta cancha… Siempre con mucha responsabilidad, consciente de que uno puede ser ejemplo, dicho esto entre muchas comillas, para los más chicos”, añadió sobre este presente con racha de victorias.

Además. Battaglia se refirió a la situación de Alan Velasco, refuerzo de su misma camada que anotó su primer gol ante Independiente Rivadavia y se quebró en llanto: “Con Alan hablamos mucho, viví muy de cerca todo lo que le tocó pasar. Creo que ese abrazo fue un descargo para él y para mí. Sabemos que es un jugador diferente y nos puede ayudar mucho”.

Los números de Rodrigo Battaglia en Boca

Desde su fichaje en enero, Battaglia disputó 27 compromisos hasta el momento, incluyendo todas las competencias. En este período aportó 3 goles entre los que se destaca el que le metió a Benfica por el Mundial de Clubes.

Publicidad
En medio de su bajo rendimiento en Boca, se reveló un solidario gesto de Edinson Cavani

ver también

En medio de su bajo rendimiento en Boca, se reveló un solidario gesto de Edinson Cavani

Decisión tomada: Miguel Ángel Russo determinó qué hará de cara a la visita de Boca a Rosario Central

ver también

Decisión tomada: Miguel Ángel Russo determinó qué hará de cara a la visita de Boca a Rosario Central

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Guillermo es feliz en Vélez, los hinchas de Boca continúan sufriendo los caprichos de Riquelme

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
José Castelau, sparring de la Selección Argentina, recibió una inesperada bienvenida
Selección Argentina

José Castelau, sparring de la Selección Argentina, recibió una inesperada bienvenida

Tiembla Lamine Yamal: el joven maravilla que comparan con Lionel Messi y que amenaza con romperle todos los récords
Fútbol europeo

Tiembla Lamine Yamal: el joven maravilla que comparan con Lionel Messi y que amenaza con romperle todos los récords

Kylian Mbappé y un categórico ninguneo a Lamine Yamal en medio de la disputa por el Balón de Oro: “¿Quién?”
Fútbol europeo

Kylian Mbappé y un categórico ninguneo a Lamine Yamal en medio de la disputa por el Balón de Oro: “¿Quién?”

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobraba Messi con 18 años en Barcelona
Fútbol europeo

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobraba Messi con 18 años en Barcelona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo