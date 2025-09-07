Se convirtió en titular y referente de Boca, pero reveló que no disfrutó de su comienzo en el club: “Fue abrumador”

Con tres victorias consecutivas tras el arribo de Leandro Paredes al equipo, Boca Juniors atraviesa un gran momento tras la peor tormenta en la historia del club en cuanto a partidos sin ganar. El Xeneize parece haber encontrado su formación y Rodrigo Battaglia fue uno de los que se asentó como titular en este tiempo.

El exfutbolista de Atlético Mineiro arribó a Brandsen 805 en enero de este año y, aunque jugó gran parte de su estadía como defensor central, se afianzó poco a poco como volante con Miguel Ángel Russo como DT. Aunque el contexto actual le sonríe, Battaglia admitió que la adaptación a Boca fue compleja.

En entrevista con la revista oficial del club, el jugador de 34 años recordó sus primeras sensaciones de su llegada a Boca y el peso de las críticas: “Al principio fue un poco abrumador: todo el día y en todos lados se habla de Boca. Sabía que ese era el precio por jugar acá y se lo dije a mi familia: ‘Deben entender que si ganamos, va a estar todo bien, y si perdemos, van a leer barbaridades de todo tipo'”.

“Recién ahora lo estoy disfrutando, los entrenamientos en Ezeiza, venir una vez por semana a La Bombonera, jugar en esta cancha… Siempre con mucha responsabilidad, consciente de que uno puede ser ejemplo, dicho esto entre muchas comillas, para los más chicos”, añadió sobre este presente con racha de victorias.

Además. Battaglia se refirió a la situación de Alan Velasco, refuerzo de su misma camada que anotó su primer gol ante Independiente Rivadavia y se quebró en llanto: “Con Alan hablamos mucho, viví muy de cerca todo lo que le tocó pasar. Creo que ese abrazo fue un descargo para él y para mí. Sabemos que es un jugador diferente y nos puede ayudar mucho”.

Los números de Rodrigo Battaglia en Boca

Desde su fichaje en enero, Battaglia disputó 27 compromisos hasta el momento, incluyendo todas las competencias. En este período aportó 3 goles entre los que se destaca el que le metió a Benfica por el Mundial de Clubes.

