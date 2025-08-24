Tras la victoria, Russo destacó a un jugador como uno de los mejores de su carrera como DT: “Por suerte lo tenemos en Boca”

En La Bombonera, Boca Juniors se impuso este domingo ante Banfield por 2-0 en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Miguel Merentiel y Edinson Cavani fueron los autores de los goles del encuentro que significaron la segunda victoria al hilo para el Xeneize.

De esta manera, los 3 puntos les sirvieron a los de azul y oro para acomodarse en la tabla y ubicarse ahora en zona de clasificación a la próxima instancia. En conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo destacó la importancia del resultado para el equipo.

“Era algo necesario para todos los chicos. Convencido de lo que venimos haciendo en la semana y a seguir trabajando porque estoy hay que mejorarlo siempre. Estamos en buen nivel, con mucho diálogo entre todos. Eso es bueno”, soltó el entrenador.

Luego, el DT se refirió al gran nivel de Leandro Paredes, a quién describió como uno de los mejores futbolistas que tuvo bajo sus órdenes en 35 años de carrera en este rol: “En todos lo niveles significa mucho. Hay que seguir trabajando y buscando. Tiene una categoría que es distinta. Por suerte lo tenemos en Boca”.

Y se extendió: “El nivel de Leandro es completamente distinto. Uno de los mejores jugadores que tuve. A un nivel muy alto. Resuelve todo muy simple y con una velocidad distinta a los demás. Está contento, hablamos mucho de todo lo que buscamos. También lo importante que es para el grupo. Es un líder, de la Selección Argentina también. Está en un nivel muy alto y hay que saberlo llevar y que lo mantenga. Agradecido que lo puedo dirigir”.

Russo se refirió a las críticas a Cavani

“Forma parte de todo este juego, dónde estamos buscando lo mejor. Queremos lo mejor”, contestó rápidamente el entrenador sobre las críticas de su decisión de mantenerlo como titular.

Y completó: “Venimos hablando mucho con todos. Con él, con Merentiel, con todos los chicos que son 9, que están al tanto de todo. Los que van por afuera, por dentro. Hablamos mucho de fútbol, que para mí es clave”.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras las victorias ante Independiente Rivadavia y Banfield, los dirigidos por Miguel Ángel Russo buscarán extender esta racha positiva el domingo 31 de agosto ante Aldosivi por la séptima jornada del Torneo Clausura. El duelo será a las 14.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025

